Verträumt oder einfach langweilig?

Die spacige Ausrichtung war bei diesem Bandnamen zu erwarten, schließlich handelt es sich bei VESTA um den größten bekannten Asteroiden, der bei entsprechenden klimatischen Verhältnissen sogar problemlos von der Erde aus beobachtet werden kann. Und nimmt man den selbst gewählten Auftrag der Band, Zeit und Raum zu überbrücken, um sich musikalisch in die Tiefen des Alls zu stürzen, tatsächlich beim Wort, kann man bei dieser italienischen Post-Rock-Truppe durchaus Tendenzen erkennen, in andere Hemisphären abzutauchen, um sich von teils psychedelisch geprägten, teils auch überraschend rockig dargebotenen Soundscapes gefangen nehmen zu lassen.

Das Problem an der Sache ist allerdings die relativ unspektakuläre, zumeist auch unbewegliche Umsetzung, die sich selbst schon viel zu sehr beschränkt und die möglichen Freiräume, die VESTA bieten, gar nicht wirklich ausreizt. Die Klangflächen werden starr und träge in die Länge gezogen, der vermeintliche hypnotische Effekt ist kaum spürbar, in Sachen Melodien ist das selbst betitelte Debüt auch nicht gerade reißerisch bestückt. Und wenn man die handwerklichen Fertigkeiten näher unter die Lupe nimmt, entdeckt man auch hier Einschränkungen, die das internationale Feld heute nicht mehr zulässt - schlicht und einfach, weil die Konkurrenz auch in diesem Sektor unglaublich groß und letzten Endes meist überzeugender unterwegs ist.

Für VESTA bleibt daher vorerst nur das Trostpflaster, hier und dort ein paar angenehme Harmonien kreiert zu haben, deren Qualität aber nicht ausreicht, um dem Debüt sofort eine Empfehlung auszusprechen. Gerade im rein instrumentalen Bereich braucht es klare Charakteristika und prägnante, markante Eckpunkte - Aspekte, die "Vesta" leider nicht berücksichtigt und der Platte somit das Nachsehen bringen.

Anspieltipp: Ethereal