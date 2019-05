Melodischer Black Metal mit leichtem Identitätsproblem

Warum die Musiker von VETRARNOTT einen progressiven Anteil in ihrer Musik vermuten, ist nach den ersten Durchgängen der neuen EP nicht nachzuvollziehen - denn im Grunde genommen ist "Scion" nicht mehr oder weniger als ein recht traditionelles, melodisches Black-Metal-Album geworden, mit dem sich die Italiener brav in der zweiten Reihe verstecken, weil ihnen für größere Ambitionen schlicht und ergreifend die kreativen Mittel fehlen. Die vier Songs (darunter mit 'Helvegr' auch ein kurzes Interludium) deshalb aber sofort abzustrafen, wäre alles andere als galant, denn in der Summe macht die Band einen anständigen Job, inszeniert sich teilweise einprägsam und fast schon hymnisch und erfüllt somit alle Anforderungen, die man an eine Combo stellen mag, die den Stoff der 90er verinnerlicht, verarbeitet und neu aufgelegt hat.

Die Frage lautet nur: Kann das schon alles sein? Darf nicht ein klitzekleines bisschen mehr erwartet werden als ein Konzert voller Rezitierungen, in dem die mangelnde Risikobereitschaft womöglich auch zum größten Stolperstein werden könnte? Die Antwort ist genauso klar: Ja, man muss sogar einiges mehr erwarten, darf größere Ansprüche stellen, auch wenn sich VETRARNOTT noch in der Startphase befindet. Doch es macht letztendlich wenig Sinn, wenn eine EP wie "Scion" vordergründig wiederkäut, was schon x-mal gegessen wurde. Das mag für den Augenblick in Ordnung sein, weil die Band auch weiß, wie sie den Stoff anpacken muss. Doch im Laufe der Zeit werden die Kompositionen leider genauso austauschbar wie der grundsätzliche Bandsound.

Dennoch darf man diesen Release als gelungenen Anfang betrachten, nur sollten die Herrschaften den großen Entwicklungsspielraum alsbald nutzen, damit VETRARNOTT in Zukunft nicht eine weitere unbedeutende Band unter vielen wird. Dass man daher auch nicht versuchen sollte, angeblich progressive Tendenzen zu verkaufen, die absolut nicht vorhanden sind, ist dabei ebenso Fakt.