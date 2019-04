Groovecore? Langeweile trifft es eher.

Nicht jede Kurskorrektur bringt auch den gewünschten Erfolg - vor allem nicht, wenn man sich in kreativer Hinsicht irgendwie im Kreis dreht. Die Jungs von VEX sind nun schon seit einer Dekade am Start und haben sich bereits an verschiedenen stilistischen Mixturen versucht, bis dato aber offenbar noch nicht den passenden Sound gefunden. Auch auf ihrem neuen Silberling ist die Band fernab jedweder Souveränität unterwegs, weshalb man der selbst gewählten Stilbezeichnung fast schon mit einem gewissen Zynismus entgegentreten möchte. Groovecore ist jedenfalls nicht die ultimative Weisheit, wenn es um die verkrampfte Suche nach einer eigenen Kategorie geht!



Blickt man jedenfalls auf die Songs von "Golden Times", erlebt man einen ziemlich kruden Mix aus tatsächlich groovigen, teilsweise Hardcore-affinen Gitarrensounds, gelegentlich eingebauten Alternative-Arrangements und verschrobenen Instrumentalparts, deren Zusammensetzung aber irgendwie weder Fisch noch Fleisch ist. Hin und wieder hat man das Gefühl, die Herren von GURD im Proberaum zu erwischen, allerdings in einer qualitativ minderwertigeren Variante, da weder genügend Crunch aufgeboten wird, noch die gebotene Zielstrebigkeit wahrzunehmen ist. Stattdessen offenbaren sich die vermeintlich goldenen Zeiten als chaotisches Sammelsurium kopflastiger Fragmente, die schier beliebig aneinandergereiht werden und zum Ende hin unselige Erinnerungen an ein Album namens "St. Anger" hervorrufen. Die klare Parallele zu jenem polarisierenden Werk besteht in der ausbleibenden Begeisterungsfähigkeit - und damit ist eigentlich alles gesagt. Sollte VEX kompositorisch tatsächlich Potenzial haben, zeigt es die Band an dieser Stelle jedenfalls nicht!