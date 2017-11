Unverhofft stark!

Obschon die Begeisterung über den aktuellen Output riesig ist, gilt den Jungs von VHÄLDEMAR erst einmal eine fette Rüge: Da verkaufen die Spanier ihre Comeback-EP "Old King's Visions" als besonderes Geschenk an ihre treuen Fans und bewerben das Teil als Limited Edition, verwenden aber letztendlich alle drei dort abgebildeten Eigenkompositionen ein weiteres Mal auf der lange ersehnten und nun endlich veröffentlichten Full-Length. Ist das wirklich fair?



Doch die Band macht es einem wirklich schwer, über derlei Nebengeräusche wütend zu sein, denn schließlich ist "Against All Kings" das mit Abstand beste Werk, dass VHÄLDEMAR bis heute eingespielt hat - und das hat sicherlich mehrere Gründe. Zum einen haben sich die erfahrenen Mannen entschieden, allen überflüssigen Bombast über Bord zu werfen und selbst die Keyboards nur noch auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Die Songs bleiben dennoch sehr melodisch, aber durch die verstärkte Gitarrenpräsenz ist das Material deutlich deftiger und einfach auch eher das, was man sich unter standesgemäßem Heavy Metal vorstellt. Darüber hinaus ist "Against All Kings" keine weitere Ansammlung von kategorisierten Doublebass-Nummern geworden. VHÄLDEMAR klingt anno 2017 eher wie ein Teutonen-Act, groovt in Songs wie 'Metalizer' und 'Waling In The Rain' fast schon so Stakkato-artig wie ACCEPT und ist letztendlich dreimal so abwechslungsreich wie auf allen vorherigen Scheiben zusammen.



Als Letztes muss man auch den Gesang noch einmal lobend hervorheben; Frontmann Carlos Escudero hat deutliche Fortschritte gemacht und knödelt längst nicht mehr so gesichtslos herum wie noch zu Debützeiten. Es ist zu großen Teilen auch sein Verdienst, dass VHÄLDEMAR allen SABATONs dieser Welt selbstbewusst den Kampf ansagen kann. Vor 15 Jahren hätte ich absolut nicht geglaubt, dass die Iberer irgendwnan mal in meinen Jahreslisten auftauchen könnten. Doch mit ihrer neuen Scheibe hat die Band ein extrem heißes Eisen im Feuer, das im gesamten Power-Metal-Sektor zu den Favoriten seines Jahrgangs hinzuzurechnen ist - und womöglich als bestes Genre-Werk das Silvesterfeuerwerk erlebt. Absolut starkes Material!



Anspieltipps: Metalizer, Rebel Mind, Against All Kings