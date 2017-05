Das wurde auch langsam mal Zeit!

Wären diese Spanier nur nicht so unbeständig! Nachdem VHÄLDEMAR zu Beginn des letzten Jahrzehnts mit einigen ordentlichen Releases auf sich aufmerksam gemacht hatte, begnügten sich die Musiker irgendwann damit, die Band nur noch im Teilzeitbetrieb aufrechtzuerhalten. In den vergangenen Jahren wurden die Studiobesuche immer weiter reduziert, so dass ein Lebenszeichen der Mannen aus dem Baskenland schon zu den besonderen Momenten im Zeitschema des Labels gehört.



Leider hat VHÄLDEMAR auf dem ersten Silberling in vier Jahren dann auch nicht viel Neues auf die Kette bekommen; gerade mal drei vollwertige Tracks haben es auf "Old King's Visions" geschafft, die aber allesamt zeigen, dass der anhaltende Winterschlaf den Musikern gut getan hat. Der inzwichen fünfte Teil des Titelsongs überzeugt mit feinen Melodien, 'I Will Stand Forever' ist lupenreiner Heavy Metal mit starkem Chorus, und in 'Howling At The Moon' gibt es ein paar semi-balladeske Züge, die jedoch nichts mit dem schnulzigen Einerlei vieler südländischer Bands zu tun hat. Obendrein hat VHÄLDEMAR noch ein Cover des HELLOWEEN-Gassenhauers 'Gorgar' auf die EP gepackt, welches seinerzeit jedoch schon auf einem Tribute-Sampler veröffentlicht wurde, aber auch anderthalb Dekaden später noch zu überzeugen weiß - gut gemacht!



Und 'gut gemacht' ist auch das Fazit zur neuen Platte dieser Iberer, die sich hoffentlich irgendwann noch einmal motivieren können, das Banddasein etwas intensiver zu leben. Die spanische Szene ist momentan relativ passiv, und es wäre wünschenswert, wenn die Rückkehr von VHÄLDEMAR auch als Initialzündung für manch anderen, inzwischen eingerosteten Act wäre. Warten wir's ab!



Anspieltipps: I Will Stand Forever, Howling At The Moon