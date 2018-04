Wenn die Produktion zu starken Einfluss nimmt...

Offenbar waren die Musiker von ABYSSFIRE mit ihrer Hauptband nicht mehr vollständig ausgelastet. Kurzerhand begründete man in einem rituellen Event VHORTHAX, um sich auf okkulten Stoff zu spezialisieren und die Mischform der Extreme noch einmal anderweitig zu erproben. "Nether Darkness" ist die erste EP der russischen Newcomer - und sie ist zugleich ein primitiver Donnersturm, dessen undifferenziertes Klangbild in einem klaren Kontrast zum möglichen Output der Band darstellt. Schade eigentlich.



Fakt ist aber, dass die sechs Stücke dieser 12"-Platte enorm darunter leiden, dass Bass und Gitarre zu einem ziemlichen Matsch zusammenwachsen müssen. Die Band stürmt orkanartig voran, überschlägt sich mit unmenschlichem Drumming und gemeinem Gebrüll, kann die Akzente dann aber nicht hervorheben, weil die Produktionen einen Strich durch die Rechnung macht. 'The Levitating Tomb' und 'Crushing The Vessels Of Trinity' sind davon am stärksten betroffen, weil hier auch mit der größtmöglichen Geschwindigkeit geknüppelt wird. Doch egal ob man die finsteren Black-Metal-Passagen oder doch eher das Todesblei-Geprügel zum Beispiel nimmt: Man kann die technischen Defizite nicht einfach so wegbeamen, und sie führen leider dazu, dass eine potenziell richtig starke EP nicht so viel Überzeugung mitbringt, wie es unter anderen Rahmenbedingungen sicherlich der Fall wäre.



Vielleicht überlegt man sich ja eines Tages, die Songs von "Nether Darkness" in einem würdigen Rahmen neu aufzulegen; in der vorliegenden Form ist das Ganze selbst für Underground-Puristen eine echter Grenzfall!