Ein Blitz, ein Regenguss, dann beginnt sie die erste EP von VICTIM OF MYSELF. Bandname und Cover lassen einen nur vermuten, was einen musikalisch erwartet. Am Ende bieten die Filderstädter eine Mischung aus Power, Melodic und Thrash Metal. Klare Vocals treffen auf scharfe Giterrensoli und fette Power-Riffs. Wer vielleicht die saarländische Band INFINIGHT kennt (insbesondere deren erstes Album "Sea Of Knowledge"), der kann sich am ehesten vorstellen, wie VICTIM OF MYSELF klingt.



"Signed Destiny" ist ein Debüt, wie man es sich erhofft. Es klingt frisch und eigenständig, wenn auch noch mit Verbesserungspotenzial vorhanden ist, denn ein richtiger Hit fehlt auf der EP. Das mag aber auch daran liegen, dass das Niveau der Songs insgesamt recht hoch ist, sodass es natürlich schwer ist, als einzelner Song richtig herauszustechen. Wer auf einen Mix der oben genannten Genres steht und das Ganze dann auch gerne druckvoll dargeboten bekommt, der sollte bei VICTIM OF MYSELF definitiv mal ein bis zwei Ohren riskieren. Bei den Jungs macht man nicht viel falsch.