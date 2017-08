Relativ langatmige Düstershow.

Dieses junge Duo verbindet mehr als nur die Musik, die es seit mittlerweile drei Jahren gemeinsam betreibt. Tansy und Sam Dunham-Carter arbeiten auch als Ehepaar zusammen an ihren Leidenschaften, und eine davon heißt VICTORIENT, ist relativ frisch dabei und konnte vor wenigen Tagen zum ersten Mal überhaupt die Konzertbühne betreten, um den Premieren-Gig des eigenen Projekts zu feiern. Welches Material die beiden Musiker dabei aufgeboten haben, weiß man nicht, allerdings dürfte man mit den vier Songs von "Revolutions Part 1", dem ersten Teil eines Mini-Albumkonzepts, keine ganze Show gefüllt haben - unter anderem auch, weil die hypnotische Wirkung des Materials nicht so weit ausstrahlt, dass man mit den Songs wirklich jemanden intensiv in seinen Bann ziehen kann.



Gerade die ersten beiden Nummern sind doch arg langweilig. Frontdame Tansy weiß mit ihrer zumeist sehr elegisch anmutenden Stimme niemanden so recht zu begeistern, die Melodien, die ihr Mann an den Keyboards beisteuert bzw. an der akustischen Gitarre anbietet, sind alles andere als aufregend, und der dezente Gothic-Anstrich, der durch ein wenig Elektronik wieder sterilisiert wird, ist nun auch nicht so stark ausgeprägt, dass man sich hiervon mitgezogen fühlen könnte.

Ein wenig besser gestaltet sich das Ganze in Songs wie 'Lost Thoughts' und 'Heroine In Black', die nun aber auch keine revolutionären Wege einschlagen, sondern eher konventionell und unspektakulär durch den düsteren Bereich schlendern. Insbesondere für eine EP, deren Spielzeit begrenzt ist, ist das alles doch sehr mager - und für den Einstieg ins Business eher unbefriedigend. Auf VICTORIENT wartet definitiv noch viel Arbeit, sollte man sich ernsthaft etablieren wollen. "Revolutions Part 1" ist jedenfalls nicht die Garantie zum Durchbruch!