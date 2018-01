Der Aufstieg in die erste Liga steht bevor!

Ziemlich genau ein Jahr nach dem letzten Album "Heart Of The Phoenix" ist VICTORIUS zurück. Dieses Mal haben die Power Metaller zwar kein neues Album am Start, aber immerhin eine 21-minütige EP mit fünf neuen Songs und einem Intro. Um bei den Worten meines Kollegen Marius zu bleiben, der in unserem Review zum letzten Album noch von zweiter Liga gesprochen hat, ist jetzt die Frage berechtigt: Bläst VICTORIUS mit "Dinosaur Warfare - Legend Of The Power Saurus" zum Aufstieg in die erste Liga?



VICTORIUS ist sich selber treu geblieben. Schnelle Riffs und schöne Melodien lassen immer wieder Erinnerungen an DRAGONFORCE aufkommen, in Ergänzung mit der schönen Stimme von Sänger David entstehen Songs, die sofort ins Ohr gehen. 'Dinosaur Warfare', 'Lazertooth Tiger' und 'Legend Of The Power Saurus' bleiben sofort im Ohr hängen und lassen einen nicht mehr so schnell los. Die Refrains sind Ohrwürmer und selbst ich, der normalerweise im Thrash und Death Metal beheimatet ist, erwische mich immer wieder, wie ich 'Dinosaur Warfare' vor mich hin trällere.



VICTORIUS katapultiert sich mit "Dinosaur Warfare - Legend Of The Power Saurus" ganz klar auf die Aufstiegsplätze und wenn das nächste Album die Qualität der Songs zumindest beibehalten kann, wird sie keiner auf dem Weg an die Spitze des deutschen Melodic Power Metals aufhalten! Ganz stark!