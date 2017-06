Der Eigensinn regiert!

Einen sympathisch-unkonventionellen Mix aus NWoBHM-Elementen, MERCYFUL FATE und VENOM haben diese Slowenen hier zusammengestellt - und auch wenn das Material von "Hammer Of Satan's Vengeance" nicht durchgängig gefällt, so strahlen seine Urheber doch einen gewissen Charme aus, der womöglich auch von der gelegentlich sehr naiven Vorgehensweise ausgeht. VIGILANCE ist sicherlich nicht der nächste Stern am Heavy-Metal-Himmel, aber definitiv eine Bereicherung für den Underground, weil sich die Band auf keine Kompromisse einlässt, schnurstracks ihr Ding durchzieht und gleichzeitig auch Erinnerungen weckt, die auf manche heutige Szenegröße zurückgehen.



Nichtsdestotrotz ist "Hammer Of Satan's Vengeance" mit Vorsicht zu genießen, weil die teils vertrackten Strukturen den roten Faden gerne mal aufgeben und die Mischung aus Speed Metal auf der einen und okkultem Heavy Metal auf der anderen Seite manchmal etwas ruckelig zusammengebaut wurde. Vor allem in den ersten Songs der neuen VIGILANCER-Scheibe macht sich dies deutlich bemerkbar, aber auch im epischen Rausschmeißer 'Zloba II', der zumindest mit einem beeindruckenden Finish aufwartet, dauert es seine Zeit, bis die Konturen geschliffen sind und die Ideen zusammenwachsen.



Es ist zeitweise krude und undurchsichtig, was auf diesem Album geschieht, doch irgendwie findet man vereinzelt auch Gefallen an den Dingen, die das slowenische Quartett hier fabriziert. Hätte VIGILANCE diese Aufnahmen vor 30 Jahren veröffentlicht, wäre die Scheibe heute mit Sicherheit Kult, einfach weil sie manchmal etwas unbeholfen klingt, im nächsten Moment aber wieder einen kurzen genialen Moment hat. Aus heutiger Sicht ist ein solcher Status aber nicht mehr gerechtfertigt. Undd dennoch bekommt die Band Applaus, weil sie ihr Ding authentisch und stellenweise dann doch überzeugend durchzieht!



Anspieltipps: Legion Kondor, At The Helm Of Th pack