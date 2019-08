Hitattacke auf den Hippocampus.

Ohne Schnörkel und Firlefanz rocken diese vier jungen Kerle aus Ludwigsburg, der Heimat der kultigen Rockfabrik los. Angriffspunkt dieser Attacke ist erst einmal das Ohr, zielt aber später direkt auf dem Hippocampus, dorthin also, wo höchst wahrscheinlich die Erinnerungen gespeichert werden. Ohne wenn und aber würde ich alle acht Songs als schwere Kopftreffer bezeichnen.

Sie erinnern mich ein wenig an die Hit-Songs von THRICE, manchmal muss ich aber auch an ENGINE denken. Beide Bands spielen wie THE VIKE Alternative Rock mit einem melancholischen Einschlag, doch im Gegensatz zu diesen bleibt das Energielevel bei den Schwaben immer oben. Es wird immer gerifft, geschrammelt und gerockt, "progressive" Ansätz bleiben dafür im Schrank. Herausragend ist bei THE VIKE das Gefühl für ohrengängige Melodien, die man man sehr schnell und sehr gerne mitsingen möchte. Dabei versteht sich fast von selbst, dass THE VIKE einen guten Sänger haben muß. Ja, dieser Marcel hat das gewisse Etwas, seine Stimme ist variabel und überzeugt selbst bei den wenigen geshouteten Passagen.

Sagen wir mal so, eine Ray-Alder-Assoziation habe ich selten und oftmals nicht mal bei Ray Alder selbst, aber ich finde, ein Track wie 'On My Way' könnte auch auf dem bei vielen Menschen vernachlässigten ENGINE-Debüt stehen. Das THE VIKE-Debüt finde ich ähnlich gut. Ich ziehe den Hut, und ihr zieht euch schleunigst mal das Video von 'Something Left' rein.