Far Beyond My Dream

Nordmänner aus dem Schwabenländle

Mir persönlich hat die Band aus Stuttgart vor dieser Veröffentlichung gar nichts gesagt. Dabei hat VIKINGS doch schon eine etwas längere Tradition: Bereits vor 23 Jahren erschien mit "Across The Great Wide Sea" bereits das Debüt, danach allerdings kamen die Schwaben-Wikinger nicht mehr in die Gänge. Tragische Geschichte, denn beide Gründungsmitglieder sind nicht mehr mit von der Partie, sodass mit Georg Fröhlich und Pete Eisen nun neue Männer hinter dem Namen stecken. "Far Beyond My Dream" ist jetzt also das Zweitwerk VIKINGS', das uns melodischen, teils rockigen, teils leicht progressiven Heavy Metal bietet.

Wirklich zwingend ist das Dargebotene noch nicht, dafür fehlen die letzten Quäntchen, die Zünglein an der Waage, die gewissen Alleinstellungsmerkmale. Und trotzdem kann man – diesmal ohne Hintergedanken – der Platte das Prädikat "sehr nett" verleihen: Die Melodien gehen gut ins Ohr, die Tempovariation, die speziell bei 'Avalon', 'Before The Rain' und 'Fly' gut zur Geltung kommt, ist definitiv ein Pluspunkt, und der Gesang weiß nach gewisser Eingewöhnungszeit auch zu gefallen. Nur leidet die Platte auch an einigen Kinderkrankheiten wie beispielsweise dem fehlenden Hit, dem etwas merkwürdig klingenden Drumming oder hier und dort fehlenden Spannungsbögen.

Doch wer auf gute Melodien, Bodenständigkeit und erfahrenes Songwriting steht und von der "höher, schneller, weiter"-Mentalität, die so viele Sparten beherrscht, abgeschreckt ist, wird an der 12-teiligen VIKINGS-Saga und ihrem großartigem Artwork durchaus Gefallen finden und die eine oder andere Perle entdecken.