Gelungener Appetizer, das zweite Album kann kommen!

Aus der finnischen Hauptstadt stammt dieses Quintett, das uns mit der Single 'Willpower' einen Vorgeschmack auf kommende Taten liefert. Leider ist die Vorstellung mit einem einzigen Track nur sehr kurz und von daher nicht wirklich aussagekräftig, zumindest aber kann man den Burschen attestieren, mit dieser Nummer einen amtlichen Ohrwurm geliefert zu haben.



Im Vergleich zum Debüt "Tomorrow's For Those Who Dare" setzt man nunmehr offenbar noch mehr auf schmissige Melodien, jedoch auch auf eine moderne Gangart. Vor allem die Gitarren klingen im Gegensatz zum Erstling nämlich wesentlich sauberer und radio-affiner. Nicht zuletzt auf Grund dieser dezenten Stiländerung, aber auch auf Grund des ähnlichen optischen Erscheinungsbildes der dem Augenschein noch verdammt jungen Burschen, sollte ein Vergleich zu KISSIN‘ DYNAMITE angebracht sein.



Ob VILE CALIBER ähnlich durchstarten wird können, bleibt zwar erst einmal abzuwarten, der Weg scheint jedenfalls der richtige zu sein und nach der Veröffentlichung des zweiten Langeisens wird man auf jeden Fall schon ein wenig mehr wissen.