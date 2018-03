Dystopischer Sludge.

Vogelgezwitscher und eine Erzählstimme leiten das Album ein. VILE CREATURE aus Saint Catharines in Ontario, Kanada hat mit "Cast Of Static And Smoke" ein dystopisches Album über den Versuch des Überlebens der Menschheit nach der nuklearen Katastrophe geschrieben. Die Menschen ziehen sich unter eine Glaskuppel zurück und überlassen die Reparatur- und Feldarbeiten den Maschinen, die wiederum von den Menschen gewartet werden müssen. Eine beschränkte Intelligenz wird ihnen dafür von den Menschen gegeben, aber natürlich kommt es irgendwann zu einem Kurzschluss, die Intelligenzbeschränkung wird aufgehoben und... den Rest kann man sich denken oder in dem mitgelieferten 16seitigen Booklet nachlesen.



VILE CREATUREs Musik ist der Soundtrack dieses dystopischen Szenarios. Schwarz angehauchter Sludge mit viel Reverb und Distortion. Zwei Musikern, die sich den Gesang oder besser das Geschrei teilen und auf eine Bassgitarre verzichten. Dazu besteht das Album aus vier Songs zwischen acht und 14 Minuten und definiert das Gegenteil von Eingängigkeit völlig neu. Zwar gibt es ruhige Parts in den Songs, ein Piano kommt zu Beginn es dritten Stücks zum Einsatz und diverse Gäste treten auf. All das ändert aber nicht viel daran, dass "Cast Of Static And Smoke" ein relativ langweiliges Album geworden ist. Auch Noise- und Drone-Freaks werden den Wiederholungen nicht viel abgewinnen können, fehlt doch die passende Atmosphäre, um die Songs unvergessen zu machen.



Zur Ehrenrettung von VILE CREATURE muss noch erwähnt werden, dass sich die Truppe in den USA und Kanada durch ausgiebiges Touren schon einen guten Ruf erarbeitet hat. Auch wird auf diversen amerikanischen Blogs das Album nicht ganz so negativ gesehen. Vielleicht verstehen wir Europäer das nächste Album dann besser oder VILE CREATURE wird überzeugender.