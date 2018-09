Gut - aber auch gut genug?

Es bedarf sicherlich einer gewissen handwerklichen Grundausbildung, bis man sich eines Tages in extremere musikalische Bereiche hineinwagen darf. Sicherlich ist man nicht verpflichtet, technisch den hochwertigsten Sport zu betreiben und die Anschläge zu zählen, aber neben ausreichend Talent braucht es schlicht und ergreifend auch die Fähigkeit, mit Raffinesse und Präzision ein paar anspruchsvollere Riffs anzupacken - und diese Fertigkeit will ich den Herren von VILE auch gar nicht abschreiben. Leider jedoch begrenzt sich die Band auf ihrem zweiten Demo relativ stark darauf, mit schlichten Grooves und einer etwas geringeren Anspruchshaltung einen Stiefel herunter zu zocken, der Fans von BENEDICTION und SIX FEET UNDER womöglich eine kurze Zeit lang unterhalten wird, auf Dauer aber dann doch wieder zu den Akten gelegt wird. Und das ist bei den Optionen, die die Truppe mitbringt eigentlich schade.

Die schlicht "II" betitelte neue EP beinhaltet vier Songs bei einer Spieldauer von 16 Minuten, hinterlässt in dieser Zeit allerdings einen zwiespältigen Eindruck. Vermeintliche Schädelspalter wie 'Torment' und 'Absolution' gehen vielleicht für den Moment in Ordnung, sind auf Dauer aber doch etwas eintönig. Die Riffs sind unspektakulär, und trotz einer recht motivierten Gesangsdarbietung wollen die beiden ersten Nummern nicht so recht mitreißen. 'Haters, be Hated' wiederum versagt bei der Ausgestaltung des Textes. Die netten Spielereien mit dem F-Wort sind jedenfalls nicht ausreichend spannend, um die musikalischen Defizite zu kompensieren. Bleibt zum Schluss noch 'Liekvolk', der einzige wirklich starke Titel von "II", der mit ASPHYX-Doom-Death kokettiert und ähnlich gemein vorwärts siecht wie die Highlights der niederländischen Vorzeigetruppe.

In der Summe ist die Trefferquote daher auch zu niedrig, um die Band auf die nächste Ebene zu bringen. Ganz klar: Am Talent scheitert es nicht, doch es braucht bessere Songs, um weiter oben mitzumischen!