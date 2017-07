Young, wild & deadly

Jeder fängt einmal klein an. So ergeht es auch einheimischen, jungen Bands, die sich im todesmetallischen Sektor behaupten und breitmachen wollen. Eine dieser talentierten und hungrigen Truppen ist VILE, die mit ihrer gleichnamigen 3-Track-EP schon ein klein wenig Staub aufwirbeln kann und die erste Duftmarke setzt.

Zu hören gibt es Death Metal der doch älteren Schule – böse, gemein und durch und durch gewaltig. Dass VILE Bands wie CANNIBAL CORPSE, SIX FEET UNDER, ASPHYX, AUTOPSY und BOLT THROWER mit der Muttermilch aufgesogen hat, ist unüberhörbar. Doch darf man sich ruhig an den Großen der Szene orientieren.

'Descent To Chaos' ist ein fieser Opener im mittleren Tempo, der es durch seine massive Stärke und Durchschlagskraft schafft, sich binnen kürzester Zeit zum Trommelfell durchzudringen. Dort angekommen, lässt VILE der Wut freien Lauf und 'March To Death' zerlegt die komplette Innenreinrichtung in knapp sechs Minuten. Ein paar schmucke Tempowechsel und das Frontgebrüll sorgen für einen festen Hieb in die Magengegend, der auch beim abschließenden 'Vile', der die Marschroute der Truppe noch einmal perfekt zusammenfasst: Old-School as death – in die Fresse, in die Magengrube, mit voller Wucht und Präzision.

Da nach drei Songs leider schon Schluss ist, kann man nur erahnen, wie das Niveau auf lange Sicht gesehen ausfallen wird. Falls es aber ähnlich gutklassig ist, wie auf der gleichnamigen EP, kann man VILE eine rosige Zukunft im Todessektor prognostizieren. Die erste Duftmarke macht Spaß, keinerlei Gefangene und sorgt dafür, dass das Trommelfell auch noch im Nachhall klingelt. Gefällt.