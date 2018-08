Reifeprüfung bestanden!

Für ihren vierten Dreher haben sich die drei Isländer in SIGUR RÓS' "Sundlaugin Studios" eingenistet um sich von Ian Davenport (der unter anderem durch seine Tätigkeiten für BAND OF SKULLS oder GAZ COOMBES auffällig geworden ist) einen amtlichen Sound verpassen zu lassen. An der musikalischen Grundausrichtung wurde zwar an sich nichts verändert, dennoch trägt das Klangbild einen erheblichen Beitrag zum Gesamteindruck bei, der sich schlicht und ergreifend als nächster Schritt in der Entwicklung des Trios bezeichnen lässt.



Immer noch mit Classic Rock zugange, muss man Óskar Logi (guit., voc.), Alexander Örn (bass) und Stefán Ari (drums) attestieren, das bislang reifste Werk abgeliefert zu haben. Zwar ist die jugendliche Unbekümmertheit der frühen Veröffentlichungen inzwischen flöten gegangen, dermaßen sicher im Umgang mit Hooks und prägnanten Refrains war THE VINTAGE CARAVAN bislang aber noch nicht.



Kritische Stimmen werden der Band wohl "Ausverkauf" vorwerfen, am Umstand, dass der Mix nie zuvor dermaßen griffig, zugänglich und sich auf Anhieb ins Langzeitgedächtnis einfräsend aus den Boxen kam, ändert das aber nichts. Auch an Charme hat die Mucke des Trios nichts eingebüßt, im Gegenteil, so zwingend wie etwa im an frühere GRAVEYARD erinnernden Opener 'Set Your Sights' oder dem wohl sofort in jedem Rock-Radio-Sender funktionierenden 'Reset' klang das Material der Truppe einfach noch nie.



In gewissem Maße muss man den Burschen jedoch ankreiden den allzu sicheren Weg gegangen zu sein. So gibt es weder ungestüme, rohe oder ruppige Passagen zu hören, noch hat man sich auf etwaige Experimente eingelassen. Im Classic Rock der gediegenen Art scheinen sie jedoch inzwischen angekommen zu sein und die unprätentiöse Darbietung ihr Metier geworden zu sein. Denn einzig mit dem wohl nicht zu Unrecht 'Nebula' benannten Trip in Space Rock-Sphären driftet THE VINTAGE CARAVAN einigermaßen in unerwartete Gefilde ab.



Da die Burschen ihre Songs jedoch durchwegs ansprechend und überzeugend darzubieten wissen, ändert das nichts daran, dass man ihnen attestieren muss, mit "Gateways" ihre musikalische Reifeprüfung absolviert zu haben, und zwar mit Bravour. Anzunehmen, dass der Titel demnächst zum Programm wird und sich für die drei Isländer einige Tore nicht nur sprichwörtlich öffnen werden.