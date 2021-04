Aus Alt mach Neu

Welchen Stellenwert hat THE VINTAGE CARAVAN im Rock-Universum? Nun, ganz allgemein hat die Band einen sehr guten Ruf und gilt als eine der größten Hoffnungen, die alte (70er-)Rock-Tugend in die Neuzeit zu übertragen. Ich selbst bin mir bis zu diesem Zeitpunkt jedoch noch unschlüssig, denn so richtig überzeugt hatten mich die jungen Isländer um Sänger/Gitarrist Óskar Logi bislang noch nicht, weder live noch auf Platte. Dies mag aber auch an der durch viele externe Lobeshymnen aufgebauten Erwartungshaltung liegen.



Doch meine bisherige Einschätzung wird nun mit "Monuments" eh hinfällig. Denn ich finde, THE VINTAGE CARAVAN hat hier einen entscheidenden Sprung gemacht. Es scheint, als wurden die Stärken gebündelt und jede Menge Energie ins Songwriting investiert. Zudem wurden ein paar Stereotypen abgelegt, denn es scheint, als wolle man dem "Retro"-Stigma nun vollends entkommen und orientiert sich deutlich mehr in zeitgemäßeren Klanggefilden. Keine Angst, das ist jetzt noch lange kein Djent-Sound, knackig-knarzige Riffs und fein-zieselierte Psychedelia sind immer noch Teil der Musik, aber gerade bei den fetzigern Liedern habe ich eher MONSTER MAGNET als Vintage Rock im Kopf. Das ist ja auch eine Band, die die 70er-Rock-Basis sehr geschickt in die Moderne transportiert und damit große Erfolge gefeiert hat. 'Vintage Lord, Motherfucker' also?



Nein, ein solch großes Hitmonster ist nicht auf "Monuments" vertreten, aber Songs wie 'Can't Get You Off My Mind', 'Forgotten' oder 'Hell' sind durchaus melodische Kletten, die bei den Leuten mit Nachhalt hängen bleiben könnten. In vielen Phasen zeigt sich die Band aber auch sehr verspielt, breakt und mäandert im Stile einer Progband umher, doch sie kann den Hörer immer wieder zum richtigen Moment einfangen und eine Pointe setzen. Und selbst wenn man dies nicht so empfindet, kann man einen nerdigen Spaß entwickeln, wenn man einfach nur auf die facettenreiche Gitarrenarbeit von Óskar achtet. So langsam verstehe ich, warum er so dermaßen gepriesen wird. Eine provokative Frage sei hier aber gestattet: Wie wäre es, für VINTAGE CARAVAN noch einen hauptamtlichen Sänger zu finden? Ein Typ wie Dave Wyndorf würde hier noch den letzten Punch geben, um zum Mond zu fliegen.