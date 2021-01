Schwermetallisches Quarantäne-Projekt mit Herz!

In der Zeit der Covid-19-Pandemie leiden Künstler, Konzertveranstalter und alle, die damit zu tun haben wie Agenturen und Crews, ganz besonders. Wenn wir nicht aufpassen, wird unsere Kulturszene nach der Pandemie ärmer sein!



Das dachte sich auch Gregor Vogt, der nicht nur bei der Band GREYDON FIELDS in die Saiten greift, sondern auch ein Label mit dem Namen Roll The Bones Records innehat. In der kontaktarmen Zeit hat er das THE VIRUS PROJECT ins Leben gerufen und mit diesem eine EP mit vier Liedern komponiert, aufgenommen und gepresst, mit der er zusätzlich die Essener Clubszene unterstützt.



Ja, richtig, die Einnahmen nach Abzug der Kosten gehen an die vier konzertveranstaltenden Clubs der Ruhrstadt Freak Show, Turock, Cafe Nord und Don't Panic. So sieht Solidarität aus und allein deswegen kann man eigentlich schon auf die Bandcamp-Seite surfen und das Teil direkt bestellen, zumal die CD auf 300 Stück limitiert ist. Wer ein Exemplar haben möchte, sollte sich beeilen.



Denn auch musikalisch lohnt sich "We Are The Virus". Gregor hat ein paar bekannte Musiker um sich geschart mit Markus Siegemund von TOMBSTONE und WOLFSKULL am Schlagzeug, Frank Stellmacher von GHOSTHER am Bass sowie den beiden Sängern Olaf Reimann, bekannt von RA'S DAWN, und Björn Gooßes von THE VERY END und HARKON, sodass es nicht überraschen wird, wenn ich sage, das hier musikalisch nichts anbrennt. Gerade die Mischung aus Klargesang und Growls wirkt gut und die Gitarrenlinien Vogts sind absolut klasse. Nach einigen Durchgängen hat sich 'And That's Why I Laugh (Lateral Thinker)' als mein Lieblingslied durchgesetzt, aber 'My Personal Demon' schleicht sich aktuell wieder an, doch das Erstgenannte enthält auch einen bissigen Text von Olaf Reimann, der das Lied in meinen Augen noch einmal auf ein thematisch passendes, höheres Level hebt.



Björn Gooßes ist auch der Grafiker des Projektes, der mit seinen Kullistrations bereits verschiedene Metalcovers illustriert hat, ich könnte mir gut vorstellen, dass fast jeder von uns eine oder mehrere Scheiben mit Artworks von Gooßes im Regal stehen hat. Wer mal nachschauen will, kann in dieser Liste mal prüfen, ich habe für mich zehn Stück gezählt.



Die EP wird in einem Six-Panel-Digi mit Texten ausgeliefert und ist absolut und rundum gelungen. Einziger Makel: Schade, dass es kein komplettes Album ist. Wenn die EP nach etwas mehr als 18 Minuten vorbei ist, hätte ich immer noch Lust auf mehr. Gut gemacht, Gregor, das Ding ist selbst ein Virus. Wer es nicht glaubt, kann sich hier schon mal infizieren lassen: