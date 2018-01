Die Goten sind zurück

Mit "Conqueror's Oath" legt Utahs direkteste, ehrlichste und vermutlich klischeetriefendste Band VISIGOTH genau das zweite Album vor, das nach der "Final Spell"-EP und dem Album "The Revenant King" zu erwarten war. Wer beide nicht gehört haben sollte, dem dürften das Artwork und Songtitel wie 'Steel And Silver', 'Warrior Queen' oder 'Hammerforged' bereits eine gute Idee vermitteln, was ihn auf diesem formidablen Stück Metal erwartet. Heavy Metal, episch, traditionell, voller Pathos, Energie und ohne jegliche Furcht, knietief in den 80ern zu stecken.



Acht Mal schlagen die Herren aus Salt Lake City hier zu und alle acht Schläge sind Volltreffer. Mit dem eingängigen Opener 'Steel And Silver', der bereits auf der vergangenen Tour und dem "Keep It True" gespielt wurde über das epische 'Warrior Queen' und die schnelle Highlander-Hommage 'Outlive Them All' kann bereits das Eröffnungstriple so ziemlich alles, was man von Epic Metal im Jahre 2018 erwarten kann. Dabei stehen vor allem die eingängigen Melodien und der charismatische, kraftvolle Gesang von Jake Rogers im Mittelpunkt. Die zweistimmigen Gitarren, die Referenzen an vergangene Zeiten in US Metal und NWOBHM, die druckvolle und doch nicht übertrieben moderne Produktion, all das sind Details, die "Conqueror's Oath" weiter aus der Masse hervorheben.



Doch die eingängigen Songs, die bereits beim ersten Durchgang hängenbleiben und dennoch auch nach dem zehnten noch nicht langweilig werden sind es, die diese Band und ihr Schaffen bisher auszeichnen. Zudem gelingt es auch dieses Mal mit 'Salt City', einen coolen Rocker unter die Hymnen zu mischen, der für Abwechslung sorgt und verhindert, dass der Pathos den Hörer überwältigt. Nein, wie eben auch in den guten alten Zeiten, als Bands wie selbstverständlich zwischen Epik und Rock'n'Roll wechselten, beherrscht VISIGOTH beide Facetten gekonnt und gibt sich hier keine Blöße.



Wer mit dem Vorgänger bereits seine Freude hatte, der kann hier erneut bedenkenlos zuschlagen, wer melodischen, kraftvollen und exzellent gesungenen Heavy Metal mag, der vor Klischees keine Furcht hat und dennoch den Kitsch gekonnt umschifft, der sollte spätestens mit "Conqueror's Oath" zum Gefolgsmann der Westgoten werden und sich vor allem auch die kommende Tour nicht entgehen lassen, denn live entfesselt der Fünfer nocheinmal ein vielfaches mehr an Energie. Das erste Highlight des noch jungen Jahres ist jedenfalls schon einmal hier.