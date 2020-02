Mistress Of The Gods

Ordentliches Album.

Um den nordfriesischen Multiinstrumentalisten/Komponisten Steve Brockmann wurde es nach seiner 2012 erschienenen Veröffentlichung unter dem Namen AIRS mit "A Rock Opera", welches tief im Hard Rock der Siebziger- sowie Achtzigerjahre verwurzelt ist, etwas ruhiger. Umso erfreulicher war die Kunde, dass es nun in Form seines neuen Projekts VISION OF CHOICE, bei dem er alle Instrumente selbst eingespielt hat, neues Material vom Maestro zu hören gibt. Die letzten Jahre scheint Steve nun vermehrt Gefallen am klassischen Heavy Metal im Stile IRON MAIDEN, ICED EARTH, OMEN oder CHASTAIN gefunden zu haben, denn die genannten Bands haben allesamt unüberhörbar ihre Spuren auf "Mistress Of The Gods" hinterlassen.

Zur gesanglichen Umsetzung sicherte er sich dabei die Dienste des deutschen Sängers Lukas Remus (EPILIRIUM), der mit seiner angenehmen Bariton-Stimme ausgezeichnet zu den zehn mir vorliegenden Kompositionen passt. Textlich umgibt das Album ein loser Rahmen der seine Hörer in eine Welt der alten Götter voller Abenteuer und Heldentum versetzt. Musikalisch ist alles im grünen Bereich und vor allem die vielen treibenden, harmonischen Gitarren wissen sehr zu gefallen – dennoch will zumindest bei mir der Funke nicht so richtig überspringen. Ob dies an der in meinen Ohren etwas kraftlosen Produktion liegt, welche einfach zu wenig Druck entfaltet, oder an den Songs selbst, die zwar allesamt ganz gut sind, aber die Qualität ihrer namhaften, hochklassigen Einflüsse fast schon erwartungsgemäß (noch) nicht ganz erreichen, kann ich so eindeutig nicht beantworten. Wahrscheinlich ist es ein Mix aus beidem, der einer besseren Bewertung meinerseits etwas im Wege steht.

Mir persönlich fehlt zwar letzten Endes der gewisse Kick um "Mistress Of The Gods" künftig öfter aufzulegen, dennoch handelt es sich zweifelsohne um ein gutes Heavy-Metal-Album, das Anhänger der oben genannten Bands gerne testen dürfen.