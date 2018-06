Starker Re-Release eines Trüffelscheibchens.

Die Buddelmeister von Divebomb Records haben uns die Amis VISITÖR ausgegraben. Diese brachten 1993 ein wenig beachtetes selbstbetiteltes Album heraus, in einer Zeit, in der (fast) alle Thrash-Bands wie PANTERA klingen wollten. Und erst Mal sei klargestellt: Diesen Weg schritten die Kalifornier nie ein. Das schöne Artwork weckt Lust auf mehr, und ich kann schon mal sagen: Die Band hält, was der Graphiker versprochen hat.

Geboten wird sturer 80s-Thrash mit einem erstklassigen Fronter, Kurt Schultz. Der Gesang ist dabei immer melodisch und nachvollziehbar, aber nie verweichlicht. Rob Skylers Lead-Gitarrenlinien und das tighte Drumming von Tony Stanley sorgen für einen qualitativ feinen Unterbau. Außerdem kann man einfach mal lobend festhalten, dass die Jungs Songs schreiben konnten. Das gelingt ja leider nicht jeder Truppe, und je mehr ich (gerade für Rezensionen) höre, desto wichtiger ist mir, dass Künstler die Fähigkeit haben, Hymnen zu schreiben, die dem Hörer im Ohr hängen bleiben. Nummern wie 'Environmental Impact' mit ganz minimalistischen Crossover-Anleihen (natürlich im Achtziger-Sinn) sind solche Ohrwürmer, die mit apokalyptischer Atmosphäre haften bleiben und den Tag versüßen.

Da dieses Album reihenweise solcher Nummern bietet und mit 37 Minuten eine optimale Länge für ein Thrash-Album hat, kann ich es allen Genre-Fans uneingeschränkt empfehlen. Bei Divebomb kann man ja eh fast nichts falsch machen; das Label hat eine grandiose Trefferquote, vergleichbar mit Arkeyn Steel. Und so ist auch hier beim Graben diese Eigenveröffentlichung zutage gekommen, die jedem Fan von METALLICA 1984, TESTAMENT, ANTHRAX oder einer Prise SUICIDAL TENDENCIES gut reinlaufen sollte.

Anspieltipps: Environmental Impact, Visitör, Thunderboltz.