EP mit "jahreszeitlicher" Live-Version.

Hm, obwohl ich mir Metal in Verbindung mit Klassik gerne anhöre, macht sich bei mir bei dieser EP doch ein wenig Ratlosigkeit breit. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich die Debüt-CD "VIVALDI METAL PROJECT - The Four Seasons" nicht kenne (Review hier ). Die vorliegenden EP soll ja die Waretezeit auf das nächste Studioalbum verkürzen.

Es gibt insgesamt vier Tracks, wobei Nr. 1 'The Four Seasons' als "Unplugged Trio Medley" daherkommt, mit Mistheria, der alles auch arrangiert hat, am Piano. Das ist mir einfach zu klassisch, auch wenn es an Arrangement und Aufnahme nichts zu meckern gibt. Da sind Nr. 2 'Vita (original vocal session) und Nr. 3 'Vita' (instrumental version) schon eher nach meinem Geschmack, was den Metaleinschlag angeht. Als Abschluss hören wir ein "Unplugged Duo Medley (Live-Version)", gespielt am 13. Juli 2017 beim Kitee International Music and Art Festival in Finnland "Sleeping Sun Concert". Am Piano wieder Mistheria gemeinsam mit Sängerin Tsena Stefanova.

Wie schon gesagt, rein technisch ist alles in Ordnung und für alle Fans ist diese EP sicher interessant. Aber ich denke, wer sich für VIVALDI METAL PROJECT interessiert, sollte doch erst einmal in das Debütalbum reinhören.