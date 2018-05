Anständige Hooklines und kompaktes Songwriting - geht doch!

Wenn man sich einfach mal mit dem Gedanken abfindet, dass bei VLAD IN TEARS kreativ nicht mehr viel gehen wird, weil sich die Band inzwischen darauf konzentriert hat, sich den Schemata des Mainstream-tauglichen Düsterrocks hinzugeben, kann man den neuen Longplayer der Wahl-Berliner irgendwie ganz anders genießen. "Souls On Sale" ist zwar durch und durch vorhersehbar, manchmal auch eine Spur zu pathetisch und in Sachen Performance auch nicht die größte Offenbarung - aber was man der Band einfach lassen muss, und das auch nicht zum ersten Mal, ist die Gabe, wirklich anständige Hooklines zu kreieren. Und von denen gab es bislang selten so viele wie auf Album Nummer sechs.



Offensichtlich hat die letzte Tour mit THE 69 EYES deutliche Spuren hinterlassen, die VLAD IN TEARS dann auch direkt auf Konserve bannen wollte. Schließlich ist seit dem letzten Album gerade mal ein Jahr vergangen, in dem die Band auch die Bühnenaktivitäten nicht hat ruhen lassen. Doch als Schnellschuss kann man die neue Scheibe deshalb nicht abkanzeln; vielmehr ist "Souls On Sale" das Bindeglied zwischen einer Vergangenheit mit vielen theatralischen Kompositionen und der Gegenwart, in der man weitaus kompakter ans Songwriting geht. Das bringt den Vlads zwar keinen Freifahrtschein und ist auch keine Garantie für ein durchgängig überzeugendes Werk, doch im Großen und Ganzen gefällt die neue Scheibe besser als erwartet. Vielleicht ja auch, weil man sich von allen Schnörkeln befreit hat und zum Ursprungsgedanken des Gothic Rock zurückgekehrt ist. Wie auch immer: "Souls On Sale" geht voll und ganz in Ordnung und gehört zu den stärkeren Werken in der zehnjährigen Vita von VLAD IN TEARS.



Anspieltipps: Lovin', Sorrow