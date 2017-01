Unheilvolles Kalkül.

Es rumpelt im amerikanischen Underground, vor allem bei den Hells Headbangers Records. Dort bringt nun ex-MANTICORE-Klampfer/Sänger Dave Ingram die erste Full-Length seines Projekts VOID MEDITATION CULT an den Start. Wie ein typischer HHR-Release ist auch "Utter The Tongue Of The Dead" nichts für musikalische Schöngeister und HiFi-Metaller. Die 36 Minuten pechschwarzer Messe sind ein ausgestreckter Zeigefinger gegenüber jeglicher positiver Attitüde im Leben, mit denen man sich am besten alleine unter den Kopfhörern trifft.



Würde man einen typischen WITCHCHRIST-Song im halben Tempo spielen oder die neue GRAVE MIASMA durch ein Telefon abspielen, käme das dem Sound des VOID MEDITATION CULT recht nahe. Vor 20 Jahren nannte man das noch Necrosound, bei Veröffentlichungen wie dieser hier spielt aber der sakrale Charakter eine größere Rolle. In Perfektion betreiben das (wenn auch nicht mehr lange) die Kapuzen-Träger von NECROS CHRISTOS. Nun, an diese musikalische Klasse reicht das Material auf "Utter The Tongue Of The Dead" nicht heran. Zu sehr geht vor allem die Gitarre im sumpfigen Sound unter, als dass hier instrumentales Können im Übermaß von Nöten wäre. Stattdessen konzentriert man sich auf dämonische Vocals und die Exegese der Repetitiven.



Wer Bock auf den modrigen Niedergang der Welt hat, hört VOID MEDITATION CULT. Der Zielgruppe wird es auch bar jeder Innovation oder musikalischer Großtaten gefallen. Mission erfüllt.