Die Mischung macht's

Thrash-Metal-Bands gibt es derweil wie Sand am Meer. Wer zum jetzigen Zeitpunkt in diesem Genre etwas reißen will, muss irgendetwas Herausragendes an sich haben. Das ist die Quintessenz des musikalischen Überlebens. Von dieser wissen auch die Jungs von VOIDCREW, obwohl die Mössinger ein paar Anlaufschwierigkeiten hatten – nur eine EP innerhalb von fast acht Jahren Bandhistorie – kommt das Rad langsam ins Rollen. "When Silence Falls" ist die erste VOIDCREW Full-Length-Platte, die auch für ein Debüt ordentlich ballert.

Zu bestaunen gibt es neben dem bereits erwähnten Thrash Metal vorwiegend der alten Schule, auch ein paar schmucke Groove-Parts sowie das eine oder andere Hardcore-Element. Alle drei Bestandteile mutieren zu einem großen, knackigen Klumpen Durchsetzungsvermögen und Brachialität, die zwar nicht sonderlich neu ist, aber dennoch etwas äußerst Sympathisches an sich hat. So macht "When Silence Falls" seinem Namen alle Ehre und serviert uns mundgerechte Thrash-Happen, die mal thrashiger, mal Hardcore-iger, mal grooviger vor sich hin krachen, ohne dabei jedoch die anderen beiden Element-Mitstreiter zu vernachlässigen.

In so weit machen das die VOIDCREW-Members wirklich mehr als ordentlich und haben sogar mit 'Short Way Down', 'Lost In The Crown' und dem beginnenden Titelstück Nummern im Repertoire, die man sich getrost mehrmals hintereinander anhören kann, ohne die Lust daran zu verlieren. "When Silence Falls" ist ein angenehm kurzweiliges Album, das genügend Eier in der Hose und Feuer unterm Arsch hat, um zumindest das Grundgerüst einer soliden Karriere zu bilden. Denn mit diesem Eifer und jenem Daumen-hoch-Know-how in Sachen Songwriting und Effektivität im Gepäck kann man sich auch um ferneren Umkreis von Mössingen in Baden-Württemberg warm anziehen.