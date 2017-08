Bekanntes Material, aber starkes Material!

Das Material der neuen VOIDS OF VOMIT-EP ist leider nicht der aktuellste Stoff, den die italienische Old-School-Brigade zuammengetragen hat. Allerdings ist der Anlass des Releases dennoch gegeben, schließlich wurden die insgesamt sechs Tracks bislang lediglich auf einem Tape im letzten Jahr respektive auf der vergriffenen Split-LP mit MORBID UPHEAVAL verwendet und sind somit zumindest auf regulärem Wege nicht mehr zu ergattern.



Dass die Italiener indes durchaus zu den würdigeren Vertretern der finsteren Death-Metal-Szene gehören, steht außer Frage, denn hier ist die alte Schule nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern in jeglicher Hinsicht gelebte Praxis. Die sechs Stücke von "Ritval Expiation" sind allesamt angenehm verroht und erinnern insgeheim an die ersten Gehversuche solcher Bands wie ACHERON und DEICIDE, da bei VOIDS OF VOMIT immer auch eine gewisse Black-Metal-Affinität mitschwingt. Phasenweise glaubt man tatsächlich, eine Rückkehr in die frühen 90er stünde unmittelbar bevor, da die Italiener ziemlich nah an den Originalen dran sind, handwerklich aber eben auch die Voraussetzungen erfüllen, auf deren Niveau mitzuhalten. Warum VOIDS OF VOMIT dieses Material also auf zwei unterschiedlichen Platten untergebracht hat und "Ritval Expiation" eigentlich nur als übergeordnete Compilation veröffentlicht wird, ist schwer nachvollziehbar. Denn anscheinend ist sich die Band weniger wert, als die Musik es ermöglichen könnte. Aber die Herrschaften haben in den vergangenen 14 Jahren schon einiges erlebt und genießen Business-technisch sicherlich eine gewisse Skepsis, die aber auch dafür sorgt, dass weiterhin bodenständiges, raues und finsteres Material wie jenes von "Ritval Expiation" entstehen kann. Und solange das der Fall ist, haben die Südeuropäer auch meine Respekt!



Anspieltipps: Ritval Expiation Of The Parricide, De Fetalivm Ritv