Handwerklich top - aber ist das alles?

Würden VOIVOD und CYNIC gemeinsame Sache machen, könnte der erste Output des Kombiprojekts in etwa so ausgearbeitet sein wie das zweite Album von VOIGHT KAMPFF. Sechs Jahre nach ihrem Debüt haben sich die Techno-Thrasher aus Britanny wieder zusammengefunden, um ihren alten Helden einen handwerklich ansprechenden Tribut zu zollen, der auch Fans von Schuldliner's "Symbolic"-Ära Spaß machen könnte - ja richtig gelesen: könnte.

Denn was "Substance Rêve" leider ein bisschen abgeht, ist jenes mitreißende Momentum, quasi die Seele des Albums, die über den eigentlichen technischen Anspruch hinaus auch leidenschaftliche Performances sichert, aber auch Erkennungspunkte im Songwriting verankert, die etwas nachhaltiger sind. Die zehn Songs sind bisweilen zwar angenehm heavy und überschreiten mehrfach die Schwelle zum Death Metal, doch egal ob sich die Band einem vertrackteren Groove hingibt, hier und dort mal eine Attacke startet oder die sphärischen Elemente in den Vordergrund schiebt: Das Resultat ist spieltechnisch immer eine Wonne, in Sachen emotionale Aufbereitung jedoch meist zu steril und gelegentlich auch eine Nummer zu verkopft.



Immerhin hat VOIGHT KAMPFF hier und dort dennoch ein Highlight parken können, mit dem sich die Verkaufszahlen von "Substance Rêve" ein wenig pushen ließen. Das zeitweise melodische 'Memories' und das in Ansätzen hymnische 'La Dernière Rencontre' setzen an später Stelle noch zwei erfolgreiche Konter, die das Album spürbar aufwerten, es aber dennoch nicht aus der grundsätzlichen Misere herausholen. Und die besteht nun mal ganz klar darin, dass die kreativen Impulse nicht zünden wollen und der Kopf viel zu häufig über das Bauchgefühl siegt. In den Momenten nämlich, in denen VOIGHT KAMPFF auch mal loslassen kann, sind die Resultate sofort überzeugend. Schade eben nur, dass dies so selten geschieht!



Anspieltipps: Memories, La Dernière Rencontre