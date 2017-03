Build Your Weapons – The Very Best Of The Noise Years 1986-1988

Schöne Werkschau zur Frühphase der Kanadier.

Weiter geht es in der Best-Of-Reihe des Labels Noise Records, nachdem in den vergangenen Jahren bereits die Legenden wie RUNNING WILD, KREATOR oder HELLOWEEN mit einer Werkschau bedacht wurden. Diesmal steht das Schaffen der Prog-Thrasher VOIVOD auf dem Plan, die von 1986 bis 1988 die drei Alben ''Rrröööaaarrr", "Killing Technology" und "Dimension Hatröss" für das deutsche Label aufgenommen haben und deren prägende Frühphase unter dem Titel "Build Your Weapons – The Very Best Of The Noise Years 1986-1988" beleuchtet wird.

Wie bei den anderen "The Noise Years"-Releases auch, besteht das Set aus einer Doppel-CD im schicken Digipack. Angesichts der knapp bemessenen Fülle des Materials ist der Titel "Best Of" dabei jedoch eigentlich etwas übertrieben, denn bei gerade einmal drei zugrundeliegenden Alben kommen hier natürlich nahezu sämtliche Tracks der drei Silberlinge zum Zuge. Los geht es dabei in chronologisch Reihenfolge mit dem Zweitwerk "Rrröööaaarrr", dessen Tracks den Vierer noch roh und ungeschliffen präsentieren. Trotzdem haben Songs wie 'Ripping Headaches' oder 'Build Your Weapons' auch heute nichts von ihrer Klasse verloren und rechtfertigen auch mehr als dreißig Jahre nach ihrem Release die Tatsache, dass diese Scheibe noch regelmäßig in den Thrash-Bestenlisten der Welt auftaucht.

Gleiches gilt auch für den Nachfolger "Killing Technology", der ensprechend seiner großen Bedeutung für die Entwicklung der Band nahzu komplett in die Playlist aufgenommen wurde. Einzig 'This Is Not An Exercise' fehlt unverständlicherweise, während die übrigen Klassiker dieser Platte ganz klar das Herzstück dieser Compilaton sind. Logischerweise bildet schließlich das Material von "Dimension Hatröss" den Abschluss der Doppel-CD und verdeutlicht gerade in Kontrast zum übrigens Songmaterial, wie viel ausgereifter und progressiver die Kanadier anno 1988 zu Werke gingen, auch wenn dabei die ungestüme Wildheit der beiden Vorgänger mehr oder weniger komplett auf der Strecke blieb.

Alles in allem liefert die Scheibe damit für eingefleischte VOIVOD-Anhänger nichts Neues, sondern richtet sich viel mehr an Neueinsteiger in den Kosmos des wegweisenden Vierers aus dem Norden des amerikanischen Kontinents. Zusätzlich Rechtfertigung erfährt der Release durch die Tatsache, dass die drei zur Schau gestellten Scheiben auch nicht unbedingt einfach zu bekommen sind, weshalb sich die Anschaffung der Doppel-CD, die auch dieses mal wieder zum Preis einer einfachen CD in den Regalen landet, durchaus lohnen könnte.