DER Klassiker!

Das wiederbelebte Noise-Label serviert uns heute feine Wiederveröffentlichungen aus dem Hause VOIVOD. Mir liegt der Tripple-Decker vom 88er Todesstern-Epos "Dimension Hatröss" vor. Ein Album, welches für mich das höchste Hoch in der chaotisch-ruppigen Frühphase der charmant-knarzigen Frankokanadier darstellt. Während man auf den drei wunderbaren Vorgängern - vom völlig verstrahlten Sci-Fi-Noise-Krawallgerumpel einer programmatisch betitelten "War And Pain" über die abgefuckte Metalversion eben dieses atomaren Dezibelgeschredders unter der wohlklingenden Headline "Rrröööaaarrr" bis zum minimal strukturierterem Skalpellgedröhnes namens "Killing Technology" - von Album zu Album immer etwas "organisierter" klang, hat man den Eindruck, das Quartett habe auf "Dimension Hatröss" einen finalen Endpunkt seiner Suche nach dem optimalen Chaos gefunden.



Das groovende Monster namens 'Tribal Convictions' setzt hitmäßig dort an, wo zuletzt 'Ravenous Medicine' ein großes Ausrufezeichen setzen konnte und die restlichen Nummern bescheren trotz ihrer verhältnismäßigen Kürze so viele Details und Feinheiten, dass man bei jedem Hören neue Nuancen entdecken kann. Das wunderbar variable Gitarrenspiel von Piggy ist so farbenfroh, dass man glaubt, es gäbe ein schwarz-buntes Feuerwerk. Mag aber an der gasgeschwängerten Luft liegen, die man automatisch beim Auflegen eines jeden VOIVOD-Albums in der Nase hat. 'Brainscan' ist somit der Prototyp eines kurzen Longtracks und 'Macrosolutions To Megaproblems' erfreut nicht aufgrund seines herrlichen Titels.



Das textliche Konzept des Albums addiert etliche Bonuspunkte zur grandiosen Musik: Der Voivod erschafft ein künstliches Universum, in dem Technokraten, Terroristen und niedere Wesen gegen eine korrupte Regierung kämpfen, die ein höheres Wesen, welches nur mental existiert, erschaffen hat. Als dieses Wesen versucht in das Innere des Voivods zu gelingen, flieht dieser aus jener Welt und zerstört sie. Klingt wirr? Ist es auch.



Ich denke, jeder Leser kennt und verehrt dieses Album, daher werde ich jetzt noch ein wenig auf die beiden zusätzlichen Datenträger eingehen. Da hätten wir auf dem zweiten Silberling einen feinen Konzertmitschnitt aus dem heimatlichen Montreal, mitgeschnitten am 21.12.1988. Geboten werden vierzehn Songs, die einen exquisiten Querschnitt aus den vier bis dahin erschienen Alben geben. Die französischen Ansagen von Frontchaot Snake geben der Sache einen noch authentischeren Anstrich und das Nachspielen des Dead-Kennedys-Klassikers im Zugabenblock wird nicht nur auf mein Gesicht ein Lächeln zaubern. Ebenso begeistert das famos-brachiale Medley aus "War & Pain"-Zeiten, welches wunderbar die musikalische Evolution der Band aufzeigt. Da der Sound der Liveaufzeichnung ebenfalls sehr gut ist, kann ich diesen Mitschnitt jedem Fan der Band nur wärmstens an Ohr legen.



Der dritte Datenträger ist eine DVD mit ebenfalls ausreichend Livematerial. Die Bildqualität aller Aufnahmen ist allerdings maximale mäßige Videoqualität: Grobe Pixel, oftmals völlig grell und mit der bunten Lightshow kam die Kamera damals natürlich auch nicht klar. Da werden die Musikanten gern mal zu bewegten Farbklecksen. Stört mich das? Nicht die Bohne, denn als Zeitdokument dient es der eigenen Erinnerungsauffrischung an die Tour mit POSSESSED und DEATHROW. In Hamburg wurde damals die ehrwürdige Markthalle in Schutt und Asche gelegt.



Etwas unglücklich ist allerdings der Umstand, dass sich die Audiospuren der "Dimension Hatröss"-Demos ebenfalls auf der DVD und nicht auf einer CD befinden. Der Abspielkompatibilität kommt das leider nicht entgegen. Anhörenswert sind diese allerdings allemal.



Das detaillierte Booklet und die vielen kleinen Hingucker machen dieses 3er-Paket zum schmalen Preis absolut essentiell. Sowohl für Besitzer einer der Originalversionen, wie natürlich auch für alle Neueinsteiger. Eine der ganz großen Bands unserer Lieblingsmusik. Progressiv im Wortsinn.