Fortsetzung der BLACK TRIP-Erfolgsstory unter neuem Namen

Als sich Jonas Wikstrand aus dem wirklich gut laufenden Unternehmen BLACK TRIP verabschiedete und mit Anders Bentell ein neuer Drummer rekrutiert werden musste, beschlossen die Schweden einen generellen Neustart zu wagen. Nicht zuletzt, weil die Chemie fortan eine andere sein würde und man sich eben neu orientieren und aufstellen musste.



Das ist grundsätzlich nachvollziehbar, hat aber nicht unbedingt großartige Auswirkungen mit sich gebracht. Ein musikalischer Wandel von "Shadowline" zu "Behind The Frame", der ersten Veröffentlichung unter dem neuen Namen VOJD, ist nämlich nicht wirklich feststellbar.



Anders formuliert: Das Quintett setzt trotz neuem Namen exakt dort an, wo es mit besagtem Dreher - überaus erfolgreich obendrein - aufgehört hat und liefert mit dem Titeltrack einmal mehr den für diese Truppe inzwischen typischen, wunderbar eingängigen Mix aus Hard Rock und Heavy Metal, dem man einmal mehr die Einflussquellen NWOBHM und THIN LIZZY anhören kann. Kein Wunder also, dass Frontmann Joseph Toll im Vorfeld von sich gibt, das kommende VOJD-Debütalbum (Her damit, wenn möglich morgen!) dürfe durchaus auch als dritte BLACK TRIP-Scheibe betrachtet werden. Soll uns recht sein und solange das Langeisen hält, was dieser Vorgeschmack verspricht, ist alles gut.



Um die Single selbst sollte man sich aber rasch bemühen, denn das gute Stück dürfte in Bälde ziemlich rar sein. Schließlich sind von dieser Vinyl-Erstauflage, die neben dem Titeltrack mit 'Funeral Empire' eine Coverversion einer in den 70ern aktiven, britischen Band namens TEMPEST enthält, lediglich 750 Exemplare hergestellt worden.