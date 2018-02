Hammer-Debüt der Schweden

Da der Bandname für viele noch neu sein dürfte, werden wohl nur Band-Kenner behaupten, dass ein derart hochklassiges Debüt wie es "The Outer Ocean" geworden ist, auf jeden Fall auch zu erwarten war.



Das ist auch nachvollziehbar, schließlich konnte die Kernbesetzung dieser Truppe zuvor als BLACK TRIP binnen kurzer Zeit, jedoch mit ausnahmslos gefeierten Gigs und den nicht minder (und zu Recht!) hochgelobten Alben "Goin' Under" und "Shadowline" die Rockmusik-Welt aus dem Stand heraus erobern.



Der Neustart unter dem Banner VOJD war im Prinzip einem Wechsel am Schlagzeug zuzuschreiben, doch weitere Umbesetzungen folgten, weshalb inzwischen nur noch Gitarrist Peter Stjärnvind und Sänger Joseph Toll vom letzten BLACK TRIP-Line-Up übrig geblieben sind. Die beiden haben mit Andres Bentell (dr.) und Linus Björklund (gt.) aber recht rasch adäquate Mitstreiter gefunden und so konnte VOJD nur wenige Wochen nach der Gründung mit der Debüt-EP "Behind The Frame" erstmals auf sich aufmerksam machen.



Wie schon darauf zu erkennen war, ist das musikalische Gebräu von der Basis her unverändert geblieben, sprich es wird immer noch ein eingängiger Mix aus Hard Rock und Heavy Metal dargeboten. Auch die essentiellsten Einflussquellen sind mit der NWOBHM generell und THIN LIZZY im Speziellen unverändert und auch der Vintage-Sound sowie die unnachahmlich heisere Stimme von Joseph (der jetzt auch den Bass zupft) sind immer noch vorhanden.



Überraschen können die Schweden aber dennoch, wurde doch die Hookdichte noch einmal erhöht und zudem lässt man uns wissen, dass man sowohl den Blues (etwa in 'Dream Machine') authentisch und perfekt darzubieten weiß, aber auch Boogie a la ZZ TOP (Anspieltipp: 'On An Endless Day Of Everlasting Winter') entsprechend zu intonieren versteht. Hammer-Debüt!