Ordentlicher Traditionsstahl der Stormspell-Newcomer.

Zum Ausstand des letzten Jahres gibt es noch das VOLCANA-Debüt "Goddess Of Flame" auf die Ohren. Die Jungs sind neu bei Stormspell, und heben sich durch angenehm geerdeten Traditionsmetal von manchem keyboardbekleistertem Ced-Projekt ab.



Hier sind Amis am Start. Sänger und Gitarrist Vic Stown war zuvor bei den Thrashern VINDICATOR am Start und gehört mittlerweile auch zum VANIK-Line-Up. Jeff Pott war phasenweise auch Gitarrist bei WARBRINGER, und Glen Monturi kann immerhin auf eine Karriere als Live-Drummer der SEVEN WITCHES zurückblicken. Das sind jetzt natürlich nicht die ganz großen Namen, aber es macht deutlich: Wir haben es mit Leuten zu tun, die einerseits Erfahrung haben, andererseits aber auch tief in der Szene verwurzelt sind.



Mit "Goddess Of Flame" gibt es ein ordentliches Album, das durchaus doomige Anklänge einerseits und ein paar Retro-Rock-Tupfer andererseits mit klassischem Old-School-Heavy-Metal zu einer Soundcollage vermengt. PROFESSOR EMERITUS oder ARGUS spielen einen ähnlichen Sound.



Die nicht allzu langen Songs kommen gut auf den Punkt, sind sehr tight eingespielt und ordentlich produziert worden. Leider krankt die Scheibe ein wenig am Gesang von Vic Stown, der als Rhythmus-Gitarrist einen super Job macht, aber mit dem Gesang bei etlichen Songs etwas überfordert wirkt (Beispiel: 'Merchant Lord'). Ein zusätzlicher Sänger könnte die Qualität der sonst sehr ordentlichen Band deutlich bereichern.



Die Songs sind nie mies, aber es fehlen auch die herausstechenden Hits, so dass man sich mit der Zweiten Liga zufrieden geben muss. Warum man mit 'Scolopendra Come Foreward' einen der schwächsten Songs an den Anfang gestellt hat, wird mir nicht so wirklich klar. Für ein Debüt ist das schon ziemlich ordentlich geworden - um in der Zukunft auf dem Markt nicht chancenlos zu sein, sind aber weitere Verbesserungen unerlässlich.



Anspieltipps: Drone, Glory Or Doom, Goddess Of Flame, The Black Mist.