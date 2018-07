Ewige Bankdrücker in der alten Schule des Thrash Metals

Wollen wir sie wieder aufzählen, die Bands, von denen VOLITION definitiv und maßgeblich beeinflusst wurde? Gönnen wir uns doch ruhig den kurzen Abriss, der von TOXIC HOLOCAUST und KREATOR bis hin zu den ersten beiden SLAYER-Alben führt, mit denen sich diese Amis hier definitiv identifizieren dürften. Auf "Visions Of The Onslaught" prügeln die Herren aus Tulsa in bester Old-School-Manier und auch mit dem entsprechenden Pfiff, ziehen sich an einigen punkigen Strukturen vorwärts und werden auch nicht müde, die irrwitzigen Leads des Duos King/Hannemann immer und immer wieder zu zitieren. So weit also alles im grünen Bereich?



Ja, grundsätzlich könnte man die neun Tracks eigentlich ohne weitere Bedenken jedem Liebhaber der ganz alten Thrash/Speed-Metal-Schule ans Herz legen, wäre dort nicht hin und wieder der Eindruck kleben geblieben, VOLITION würde zu wenig für den eigenen Stempel tun. Die Band beruft sich über weite Strecken auf vertrauten Zutaten altbekannter Legenden, was an sich nicht verwerflich ist, dem aktuellen Material aber zumindest so viel Atemluft nimmt, dass man irgendwann gar nicht mehr entscheiden kann, welche Band man denn nun tatsächlich hört.



Der extreme Energieschub und kurze Midtempo-Blöcke wie beispielsweise in 'Crypts Of Flesh' sorgen jedoch dafür, dass "Visions Of The Onslaught" seinen Unterhaltungswert auch unter den gegebenen Umständen nicht einbüßt und das Nackenmuskueltraining auf eine angenehme Art und Weise unterstützt. Jeder soll wissen, dass es hier nicht viel Neues zu erkunden gibt. Jeder soll aber auch wissen, dass das letztendlich gar nicht so schlimm ist!



Anspieltipps: Theories Of Punishmeent, Crypts Of Flesh