Sauber produzierter US-Schweden-Death.

Unmittelbarer in ein Album einsteigen als auf "Cleansed BY Carnage" kann man wohl nicht. Die Rede ist vom aktuellen VOLTURYON-Langdreher, der sich so beherzt aufdrängt wie der angetrunkene Thekennachbar in einer Ruhrgebiets-Kneipe während eines Fußballspiels. Immerhin weiß man schnell woran man ist, ein Geheimnis aus ihrer Mission machen die Schweden beim besten Will nicht. Viele Reviews in der Kategorie Schwedischer Death Metal wären schließlich auch schnell geschrieben, aber als Elchtod-Copycats gehen die fünf Nordmänner nicht durch.

Das dritte Album der Band schlägt sich erneut den Weg nach Amerika frei, wo viele Brüder im Geiste beheimatet sind. Es mag zwar hin und wieder ein episch-handfester Groove in UNLEASHED-Tradition vernommen werden, die Songs atmen aber deutlich mehr die stickige CANNIBAL CORPSE-Luft aus Florida. Mit diesem Umstand kann vor allem Sänger Alexander Högbam bestens umgehen, sodass mir die zehn Songs deutlich besser reinlaufen, als das bei den meisten US-Death-Veröffentlichungen derzeit der Fall ist. Tracks wie 'Cleansed By Carnage' mörteln sich einerseits mit enormer Härte durch ihre Spielzeit, andererseits gibt es viele von Raffinesse beseelte Momente, die aufhorchen lassen.

Fans von gradlinigem, aber nicht stumpfen Death Metal sollen hier mindestens ein Ohr riskieren. Das Genre erfährt durch VOLTURYON zwar keine Frischzellenkur, aber die Behandlung ist handwerklich passgenau und hinterlässt einige spannende Momente.