Bescheidener Blast-Metal ohne Punkt und Komma

Man kann einfach nicht alles bedenkenlos durchwinken, was irgendwie rumpelig, kultig, dreckig oder sonstwas ist - nur des puren Underground-Sounds wegen. Gerade bei den letzten LPs aus dem Iron-Bonehead-Stall sind auch diverse Stinker dabei, die sich zwar individuell damit schmücken können, unterproduziert und nur via Kassette bzw. Vinyl veröffentlicht zu werden - doch das alleine ist definitiv kein Standard, der als Orientierung gelten sollte.

Die Dänen von VOMIT ANGEL passen ziemlich genau in dieses Schema. War Metal haben sich die Jungs auf die Fahne geschrieben und blasten dementsprechend auch ziemlich räudig voran. Doch die acht Songs ihrer neuen 12" sind bestenfalls Durchschnitt, eher noch schwächer, da das Gros der Nummern von "Sadomatic Evil" halbfertig und fragmentiert wirkt. Die acht Stücke besinnen sich auf eine Grundidee, die jedoch selten wirklich ausformuliert wird, so dass am Ende ein paar schmutzige Vollgas-Abfahrten stehenbleiben, deren Arrangements, gelinde gesagt, ziemlich bescheiden ausgefallen sind. Alles gilt dem Blast, doch der alleine rettet die Platte keinesfalls, auch wenn er hier und dort Nuancen aufweist, bei denen das Haupthaar leicht in Bewegung geraten möchte. Doch das Songwriting hat keine Struktur, und wenn die Scheibe nach gerade mal 18 Minuten über die Ziellinie schießt, gibt es kaum etwas, was tatsächlich hängen geblieben ist.

Bei VOMIT ANGEL sollte man noch einmal völlig neu anpacken und einige Aspekte übeerdenken, ansonsten werden die Dänen ebenso schnell wieder von der Bildfläche verschwunden sein, wie sie zuletzt aufgetaucht sind.

Anspieltipp: Female Goat Perversion