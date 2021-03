Black/Thrash mit Attitüde!

VOMIT DIVISION ist ein Ein-Mann-Projekt von Desmotes aus Bremen. Mit "Hell In A Bottle" präsentiert uns Desmotes sein Debütalbum und seine Sicht auf die heutige Metal-Welt, mit Texten, die stellenweise ziemlich kritisch gegenüber der heutigen Szene ausgefallen sind. Bestes Beispiel ist hier 'Slaves Of The Cock', in dem der komplette Text eine Art Rundumschlag gegen die heutzutage erfolgreichen "Möchtegern-Metal-Bands" darstellt. "Fuck your lame-ass party music masked as Heavy Metal" oder "You're still pop even if you got distorted guitars" sind da recht eindeutige Zeilen, und nur Beispiele die zeigen, dass der Herr mit der heutigen Szene alles andere als glücklich zu sein scheint.



Was VOMIT DIVISION mit "Hell In A Bottle" musikalisch liefert, ist ein feiner Mix aus Black und Thrash Metal. Dabei schafft es der Künstler nicht nur, geiles, klassisches Heavy-Metal-Riffing abzuliefern, sondern verleiht den Songs diese gewisse Attitüde - eine dreckige, hingerotzte und punkige "pissed off"-Attitüde. Letztendlich genau das, was man bei Black/Thrash Metal hören will, zumal es auch zu den "angepissten" Texten passt. VOMIT DIVISION schafft es mühelos, diesen Stilmix letztlich wie ursprünglichen, dreckigen Rock'n'Roll klingen zu lassen. Gleichzeitig versprühen die acht Songs ein gewisses VENOM-Flair.



"Hell In A Bottle" macht einfach Spaß. Man sehnt sich richtig danach, in einem kleinen, heruntergekommenen Club mit 50 anderen Leuten vor der Bühne zu stehen, diverse Bierchen in sich zu kippen und zu Songs wie 'Panzerabwehr Rock'nRoll', 'Cunts And Cocaine', 'Black Metal Bastards' oder 'Goat Wytch King' abzugehen und richtig Spaß zu haben. Auch wenn es schwer werden könnte, dieses Solo-Projekt auf die Bühne zu bekommen (es sei denn, Desmotes besorgt sich ein paar Live-Musiker), gehören die Songs in meinen Augen ab sofort auf jede Metal-Party, egal ob in Kneipen oder auf Festivals. Metal-DJs, VOMIT DIVISION ist ab sofort Pflicht in eurem Programm!