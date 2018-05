Teuflische Elektronik vom Altmeister höchstpersönlich!

VIMOTO NEGRO gehört seit dreieinhalb Dekaden(!) zum Inventar des elektronsichen Musik-Business, auch wenn die Belgier nicht die komplette Zeit genutzt haben, um an ihrem Bandprojekt zu arbeiten. Als Gin Devo jedoch Ende des letzten Jahrzehnts ankündigte, die Legende wiederzubeleben, war nicht nur für ihn klar, dass alles andere als die kreative Offensive nicht ausreichen würde, um die gute Reputation auch im zweiten Frühling zu wahren.



Und dennoch ist bemerkenswert, mit welcher Eleganz die Industrial-Combo auch heute noch ihre Tracks inszeniert. "Black Plague" ist der erneute Beweis dafür, wie man elektronische Sounds mit dezentem Horror-Flair zur Perfektion treiben kann, ohne dabei allzu weit über die Grenzen der bekannten Genres hinauszugehen. Die neun Stücke sind weitestgehend düster und sphärisch, reduzieren die Beats auf ein Minimum, erzielen ihre Wirkung aber dennoch recht brachial, weil die beklemmende Grundstimmung ein absoluter Gänsehautgarant ist - und das vor allem, weil das Horror-Feeling in den meisten Tracks komplett greifbar ist.



'Constantine's Death' und 'Pagan Epitaphs' setzen Maßstäbe, die VOMIT NEGRO an anderer Stelle mit straighten EBM-Attacken ausgleicht, um sich und dem Album eine Unberechenbarkeit zu verschaffen, die in elektronischen Kreisen selten erreicht wird. Da kann man schon mal beeindruckt sein, vor allem weil sich Gin Devo und seine wechselnden Mitstreiter immerzu weiterentwickelt haben und ihren Pioniergeist auch 35 Jahre nach dem ersten Lebenszeichen noch deutlich strahlen lassen. "Black Plague" ist ein weiteres einer denkwürdigen Laufbahn, die VOMITO NEGRO auch heute noch von einer bestimmten Stelle beobachten kann - nämlich von ganz oben!



Anspieltipps: Constantine's Death, Pagan Epitaphs, Hungry Cannibals