Das Meisterwerk der Brüder!

Fünf Jahre haben sich die hertzigen Brüder nach der Veröffentlichung ihres Debüts "Experience" Zeit genommen, um am Nachfolger zu basteln. Eine Zeit, in welcher der Sound der VON HERTZEN BROTHERS endgültig geformt wurde und der dem Trio den großen Durchbruch bescherte. Leider nur im heimischen Finnland.



"Approach" ist dabei von vorne bis hinten ein absolutes Meisterwerk geworden. Es gibt eine wunderschöne, völlig klischeefreie, mit großartigen Hooks und Melodien versehene Scheibe zu hören, die irgendwo zwischen Hard Rock, Psychedelic Rock und Progressive Rock liegt, die es zudem schafft, frisch, unverbraucht, eigenständig und absolut natürlich zu klingen.



Schon die warme, sehr transparente Produktion ist ein echter Hochgenuss. Jede gezupfte Basssaite von Jonne von Hertzen, die Riffs von Kie und Mikko von Hertzen oder auch das sehr stilvolle und abwechslungsreiche Spiel von Schlagwerker Sami Kuoppamäki (war auch bei KINGSTON WALL aktiv) sind wunderbar herauszuhören. Und wenn dann im fantastischen 'River' die Violine die führende Melodie übernimmt, ist auch das perfekt in Szene gesetzt. Sowohl in Sachen Songwriting als dann später auch im Mix.



Das gilt fast noch mehr für die eingesetzte Ney Flöte (eine indische Langflöte), die im überwältigenden 'Kiss A Wish' ihren großen Auftritt hat. Wie hier ein Song, der wie ein Single-Hit beginnt (und endet) in einem grandiosen Mittelteil veredelt wird, ist einfach ganz große Kunst. Die Flöte ist perfekt eingeflochten und sorgt auch beim 100. Hören für großes Staunen. Das eigentlich erstauntliche ist aber, dass die Nummer auch in der Kurzversion ohne Flöte funktioniert und aus diesem Grund auch als Single ausgekoppelt wurde.



Der große Rest steht diesen beiden Nummern höchstens in Nuancen nach. Das eröffnende 'Disciple Of The Sun' nimmt den Hörer mit auf eine Traumreise, 'Let Thy Will Be Done' ist eine unglaublich eingängige, aber doch vertrackte Nummer, das eindringliche 'Ocean Of Mercy' geht unter die Haut und 'Endlessly' schafft es ebenfalls über etwas mehr als acht Minuten die Spannung hochzuhalten, dabei aber dennoch gleich ins Ohr zu gehen.



Ein paar Worte möchte ich auch noch über den Gesang verlieren, den meist Mikko von Hertzen führend übernimmt. Seine schöne, unaufgeregte, sehr warme Stimme, sorgt einfach für ein unglaubliches Wohlgefühl. Zumal er immer wieder von seinen Brüdern unterstützt wird, was zu echten Melodieoasen führt. Ganz toll.



Es ist wirklich traurig, dass die Band in Deutschland damals und auch bisher nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die sie zweifellos verdient. "Approach" ist nicht mehr ganz so einfach zu beziehen, aber der Shop der Band hat das Album zum fairen Preis noch vorrätig. Ich kann euch nur dringend raten zuzuschlagen.