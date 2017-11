Diese Erfahrung war erst der Anfang. Hört mehr Brüdermusik

Die finnischen VON HERTZEN BROTHERS - ich habe es in der Rezension zu "War Is Over" erwähnt - sind innerhalb kürzester Zeit nach der Veröffentlichung des 2015er Albums "New Day Rising" zu absoluten Favoriten von mir aufgestiegen. Das größte Ärgernis für mich bei der Entdeckung der Band war, dass ich schon für viele Jahre großartige Musik und Alben verpasst hatte. Entsprechend waren die Jahre 2016 und 2017 echte Brüderjahre für mich. Voll mit der Erkundung der Brüderdiskographie.



Den Anfang machte vor mittlerweile 16 Jahren das Werk "Experience". So ganz einfach ist das heutzutage nicht mehr zu finden und das obwohl es 2006 im Zuge des einheimischen Erfolgs von "Approach" noch einmal neu aufgelegt wurde. Aber auch das ist ja schon wieder über eine Dekade her und soll noch gar nicht das Thema sein.



Begrüßt wird man auf finnisch von einem Kind, das - so deute ich den Titel 'Introduction' - die Brüder Kie, Mikko und Jonne vorstellt. Dass der erste Song dann 'Brother' betitelt ist, erscheint auch total logisch. Musikalisch ist "Experience" noch nicht wirklich greifbar. Der Psychedelic Rock, der auf "Approach" Einzug halten wird, ist hier noch nicht so präsent, dafür gibt es durchaus Tendenzen in Richtung Alternative Rock.



Doch auch hier fällt schon auf, dass das Trio eine sehr eigene Vision hat. Die mehrstimmigen Gesangslinien werden hier immer wieder eingesetzt, dazu gibt es auch schon wunderbare Melodien wie im zarten 'Beside You' oder dem flotten 'Devil Of A Girl'.



Insgesamt sind die Brüder hier noch etwas auf der Suche, aber sie sind schon auf dem richtigen Weg. Ich kann nur empfehlen, ihn von Anfang an mitzugehen.