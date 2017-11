Love Remains The Same

Mehr Brüdermusik. Genau so viel Liebe.

Zwei Jahre nach dem durchschlagenden, heimatlichen Erfolg des zweiten Albums "Approach" bescherten uns die VON HERTZEN BROTHERS im Jahr 2010 ihren dritten Streich. "Love Remains The Same" sollte die schwere Aufgabe meistern, dem vorhergehenden Meisterwerk einen ebenbürtigen Nachfolger zur Seite zu stellen.

Begonnen wird dieses Unterfangen mit einem Schifferklavier, das zärtlich vor sich hinspielt und den beinahe elfminütigen Opener 'Bring Out The Sun (So Alive)' einläutet. Und es wird gleich deutlich, dass Jonne, Kie und Mikko sich wohl nicht groß um Konventionen scheren. Die Nummer baut sich sehr langsam auf, bis sie erst nach knapp acht Minuten wirklich ihren Klimax erreicht. Tatsächlich braucht der Song auch diverse Durchläufe bis man sich in den Song hineinfühlen kann. Hilfreich sind die mehrstimmigen Gesangslinien der drei Brüder, aber auch die orgeligen Töne, für die hier Juha Kuoppala verantwortlich zeichnet.

Auch das folgende 'Spanish 411' nimmt einen mit auf eine Traumreise, diese aber ist viel dynamischer und flotter unterwegs. Schon der Flamenco-beeinflusste Beginn ist mit seiner großartigen Melodie unwiderstehlich, der perfekt eingepasste Trompeteneinsatz baut weitere Spannung auf und sorgt auch im weiteren Verlauf für weitere Farbtupfer. Und trotz Flamenco und Trompeten ist es eine echte Rocknummer, die auch noch im Ohr hängen bleibt. Ganz fantastisch. Noch mehr ins Ohr geht 'Freedom Fighter', welches nicht umsonst als erste Single ausgekoppelt wurde und sicher mit dafür verantwortlich war, dass "Love Remains The Same" auf #1 in den finnischen Charts landete. Ein durchaus geradliniger Rocker, der aber mit viel Liebe zum Detail ausgearbeitet wurde, was alleine der perfekte Einsatz des Pianos zeigt.

Aber gut, das soll jetzt keine Abarbeitung der einzelnen Tracks werden, denn sonst endet das hier ja nie. Klar ist, das Niveau bleibt in der Folge auf einem ähnlich hohem Niveau, wobei 'I Came For You' mit seiner fasznierenden Melodieführung vielleicht noch ein bisschen heraussticht. Und auch 'In The End' mit seinen psychedelisch angehauchten Seiten und seinem starken Refrain ist ein Hit. Höchstens 'Silver Lover' fällt vielleicht ein wenig ab, wobei der mit Flöten und Akustikgitarren auch genug zum Entdecken bietet.

Anyway, einen ebenbürtigen Nachfolger zum Erfolgsalbum "Approach" einzuspielen, haben Jonne, Kie und Mikko hier auf jeden Fall geschafft. Ein fantastisches Werk, welches leider nicht so einfach zu erwerben ist. Ich empfehle Disogs, wo man von einigen finnischen Anbietern das Album noch zu einem guten Preis erwerben kann.