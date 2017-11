Hört mehr Brüdermusik!

Im März 2013 erschien das mittlerweile fünfte Album der finnischen Brüder, die hoffentlich allesamt "Nine Lives" haben werden, um uns so noch sehr lange musikalisch verwöhnen zu können. Denn genau das erreichen Mikko, Kie und Jonna von Hertzen auch auf diesem Silberling wieder.



Dabei fällt auf, dass das Brüdertrio hier noch etwas eingängiger und kompakter als auf den Vorgängern zu Werke geht. Direkt das eröffnende Trio um 'Insomniac', 'Flowers & Rust' und 'Coming Home' setzt sich ziemlich unverzüglich im Kleinhirn fest. Dabei könnten die Songs kaum unterschiedlicher sein. 'Insomniac' überzeugt mit mächtig Groove, 'Flowers & Rust' ist eine Hymne vor dem Herrn und das flott nach vorn preschende und von Kie eingesungene 'Coming Home' lässt das Tanzbein unkontrolliert zucken.



Doch auch Überraschungen gibt es natürlich immer noch. So zum Beispiel das doomige 'Lost In Time', das gerade zu Beginn durchaus an frühe BLACK SABBATH erinnert, bevor es mit seinem mehrstimmigen Chorus in eine epische Richtung umschwenkt. Nicht geschickt ist allerdings die Platzierung in der Mitte des Albums, gefolgt vom sehr sphärischen 'Separate Forevers', was insgesamt etwas Drive aus der Platte nimmt.



Mit dem von World Music getränktem 'One May Never Know' zieht man dann die Zügel wieder etwas an, auch wenn der Song vor allem von ungewöhnlicher Instrumentierung und erstklassigem Tastenspiel lebt. Es folgt der höchste Höhepunkt in Form der großartigen Ballade 'World Without', das neben all dem Gefühl, das in dem Song steckt, auch und vor allem mit einem fantastischen Text besticht. Eine absolute Gänsehautnummer.



'Black Hearts Cry' atmet mit seinen mehrstimmigen Vocals neben dem Geist der BEATLES auch den von schwedischen Prog-Bands wie RITUAL und ist einer dieser Songs, der erst nach mehreren Durchgängen sich von der häßlichen Raupe zum bunten Schmetterling entpuppt. Ähnlich geht es mir mit dem abschließenden 'Prospect For Escape', das mit fast acht Minuten auch der längste Song ist. Dabei ist es eine einzige, sich ständig steigernde Melodieoase, die einem hier unter die Nase gerieben wird.



Wie auch die anderen Alben vor "New Day Rising" ist auch "Nine Lives" nicht ganz so einfach zu erwerben. Bei den ganz großen Online-Häusern wird man immer mal wieder Glück haben, auch bei Discogs gibt es das Album zu fairen Preisen, dann meist gebraucht und aus dem verlässlichen Finnland kommend.



Man sollte zudem darauf aufpassen, dass man die "Limited Edition" mit drei Bonustracks erwischt, denn auch diese sind alle drei hochklassig.