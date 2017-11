Hört mehr Brüdermusik!

Mit erheblicher Verspätung habe ich die VON HERTZEN BROTHERS vor 2.5 Jahren für mich entdeckt. In der Rezension zu "New Day Rising" war ich "überzeugt davon, dass ich das Album in Zukunft nur noch besser finden werde." Meine Prognose hätte nicht richtiger sein können. In der Zwischenzeit habe ich alle fünf vorherigen Alben der Brüder eingekauft und bin zum echten Fan mutiert. Das Zweitwerk "Approach" enthält sogar einen der besten Songs dieses gar nicht mehr so jungen Jahrtausends. Und weil sich die Hertzens hierzulande nicht blicken lassen, fliege ich in Kürze ins Brexit-Land, um sie livehaftig zu begutachten. Ihr könnt euch also vorstellen, dass "War Is Over" das neben THRESHOLD am meisten erwartete Album des Jahres für mich ist. Und - so viel kann ich vorwegnehmen - es erfüllt meine Hoffnungen beinahe mühelos.



Jetzt, wo ich die komplette Diskographie der Band kenne, fällt auf, dass "New Day Rising" schon etwas anders war. Erstmals wurde mit GGGarth auf einen externen Produzenten zurückgegriffen, der die Songs des Dreigestirns etwas kompakter und von Schlenkern frei gehalten hat. Das Album ist fokussierter, aber etwas glatter als die Werke zuvor. Geschadet hat das nicht, im Gegenteil. Und doch wird mit den ersten Tönen des Titeltracks 'War Is Over' deutlich, dass hier die Brüder wieder selbst an den Knöpfchen gedreht haben.



Auf mehr als zwölf Minuten bringt es der Opener und hat sich offensichtlich im Studio nicht zähmen und einfangen lassen. Ein opulentes Epos, bei dem die Zeit aber wie im Flug vergeht. Vor allem die Tastenarbeit sorgt für eine stärkere psychedelische Note, als auf dem Vorgänger und knüpft damit eher an Werke wie "Stars Aligned", "Love Remains The Same" oder "Approach" an. Wobei diese psychedelische Seite eben immer nur einen Teil des Gesamtsounds ausmacht.



Die Basis - das wird auf "War Is Over" auch deutlich - ist wohl Hard Rock. Kie und Mikko von Hertzens Gitarren braten, während Jonne im Verbund mit Drummer Sami Kuoppamäki für ordentlich Wumms sorgt. Schon das folgende 'To The End Of The World' macht das sehr deutlich. Der Bass wummert und treibt an, es gibt Bratgitarren und darüber - wie so häufig - wunderbare Gesangslinien, für die sich in erster Linie Kie verantwortlich zeichnet, der aber immer wieder von seinen beiden Brüdern unterstützt wird.



Dass die Finnen dennoch häufig in der Schublade "Progressive Rock" abgelegt werden, liegt wahrscheinlich daran, wie sie diese Zutaten nutzen. Ein Song, wie das völlig fantastische 'Who Are You?', beginnt als leise zerbrechliche Ballade und endet mit den besten zwei Minuten des Jahres. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber wie die VON HERTZEN BROTHERS diesen Song arrangieren, ist einfach ganz große Kunst.



Wenn man dann noch einen geradlinigen, nach vorne gehenden Hit wie 'The Arsonist', eine Melodieoase wie 'Jerusalem', eine tränentreibende Ballade wie 'Wanderlust' oder ein epochales Abschlusswerk wie 'Beyond The Storm' in der Hinterhand hat und auch der Rest keinen Nanometer schwächer ist, dann kann man nur zu einem der besten Alben des Jahres gratulieren.



Ganz klar, wer auch nur einen Hauch an Interesse an einer originellen, frischen Mischung aus Hard Rock, Psychedelic Rock und Progressive Rock hat, der muss bei dem Brüdertrio einfach zugreifen. Viel besser kann man diese Musik nicht inszenieren. In der eigenen Diskographie muss es sich wohl nur "Approach" geschlagen geben. Und selbst da bin ich nicht mehr sicher.