Schwarze Gegensätze

Herrlich subtil und zugleich schillernd auffällig, auf vornehme Art entspannt und gleichzeitig lasziv aufregend: Mastermind Michael Thionville hat mit dem neuen Album "Gotland" seine Band VOODOMA wieder einmal so grandios in Szene gesetzt, dass ich mich verneigen möchte vor der glamourös-legeren Aufmachung dieser Gothic Rock Band. Auf insgesamt zehn Songs präsentieren sich die Düsseldorfer im stetigen Balanceakt zwischen klassischem Gothic Rock und härter angezogener Dark-Metal-Band, ohne dabei durch effektheischende Spielereien aufdringlich zu wirken.

Das hat VOODOMA auch gar nicht nötig, steht das Soundgewand der Truppe doch schon im Opener 'Shine' derart eindrucksvoll für sich, dass es mir nicht schwer fällt, Michael Thionvilles Stimme mit ihrer angenehm schmeichelnden Stimmfarbe in Bezug zu den ganz Großen der Szene zu stellen. Besonders gut gelungen in meinen Augen, pardon, in meinen Ohren ist der Titel 'Ghostlight', auf dem VOODOMA erst mit Kinderstimmen aufhorchen lässt und dann durch einen eingängigen Ohrwurm-Refrain mit Hitcharakter glänzt.

Passend dazu hüllt VOODOMA sich live in diesem Jahr leider noch vornehm in Zurückhaltung, was die Auftritte der Dunklen aus dem Ruhrpott betrifft. Ich hoffe, dass dies sich in naher Zukunft ändern wird, ist die Spannung doch groß, ob sich die mysteriöse Stimmung von "Gotland" auch auf die Bühne übertragen lässt.