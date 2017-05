Coole-Socken-Mucke mit Funk und Groove.

Kollege Backes hatte sich letztes Jahr den Vorgänger "In Deep" geangelt und ziemlich gelobt. Und ja, gut ist die Band aus LA (schaut dabei auch mal auf Cover) schon. Nur höre ich das, was der liebe Björn über die Musik schreibt, nicht so. Blues Rock ist bei THE VOODOO FIX nur rudimentär vorhanden, die ROLLING STONES höre ich auch nur mit Mühe raus, LED ZEPPELIN schon gar nicht.



THE VOODOOO FIX klingt auf "Back For More" vielmehr ziemlich funky und dabei auch recht "schwarz" (im Sinne der Hautfarbe), was so in etwa als eine Mischung aus LIVING COLOR und LENNY KRAVITZ mit ein bisschen Rhythm'n'Blues zeigt. Das hat Groove, das ist cool, die Sonnenbrille passt perfekt, die heißen Girls warten schon in der Bar. Aber nicht jeder Song ist so heißblütig wie der Opener und Titelsong, 'Voodoo' oder der Rock'n'Roll-Feger 'We Belong', vor allem wenn es ins Soulige geht. Das mochte ich aber schon auf der letzten BLUES PILLS nicht und ist definitiv Geschmacksache. Und wenn die Leute denken, THE VOODOO FIX wäre originell genug, um den Durchbruch bei den Massen zu schaffen, würde ich nicht allzu sehr widersprechen. Am Ende würde mir aber das Charisma aller in diesem Review genannten Bands bei the VOODOO FIX fehlen.