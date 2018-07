Ein Trio Infernale schlägt zurück!

Bei VORACIOUS SCOURGE sind einige prominente Namen vertreten, die auf der ersten EP ihres neuen Projekts dann auch direkt richtig Gas geben. Adrie Kloosterwaard von SINISTER brüllt mit gleicher Leidenschaft wie bei seiner einstigen Truppe und bedient derweil den Bass, Ex-SUFFOCATION-Drummer Mike Smith fährt einmal mehr seine Krakenarme aus, und Jason McIntyre, seines Zeichen Saitenhexer bei einer extrem unterschätzten Truppe namens SUTURE, vervollständigt die Combo mit einigen irrwitzigen Licks. Klar dass hier die erste Frage lautet, was man als Fan des althergebrachten Todesbleis eigentlich noch mehr will?

Und die vier regulären Stücke von "Our Demise" lassen tatsächlich keine Wünsche offen, obschon sie am Ende weniger technisch geraten sind, als die beteiligten Namen bzw. deren Background es zunächst vermuten ließen. Das Material ist vergleichsweise straight, hier und dort sicherlich auch mal verspielt, insgesamt aber auch erstaunlich melodisch, so dass man bei Nummern wie 'Harbinger Of Our Own Demise' und dem dezent experimentellen 'Oracle Of Repugnance' durchaus von richtigen Hymnen sprechen ddarf. Aber auch wenn die Band mal etwas derber vorgeht und das Tempo regiert, ist VORACIOUS SCOURGE eine massive, wuchtige Death-Metal-Maschine, bei der drei langjährige Profis all ihre Fertigkeiten zusammenschmeißen, um sich noch einmal neu zu beweisen.

"Our Demise" ist ein vielversprechendes Indiz dafür, dass sich hier eine neue Underground-Supergroup gefunden hat, die es auf die alten Tage noch einmal wissen möchte. Fans von BOLT THROWER bis SINISTER sollten daher auch nicht lange zögern und dieses Trio unterstützen, damit die erste EP keine Eintagsfliege bleibt. Über Potenzial und Qualität muss man hier nämlich definitiv nicht mehr diskutieren!

Anspieltipps: Harbinger Of Our Own Demise, Oracle Of Repugnance