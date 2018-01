Gutes erstes Demo

Uriel Aguillon stammt aus dem erhabenen Reich Transsilvanien, welchem man eigentlich eine anständige Underground-Szene nachsagen würde, das aber anscheinend keine weiteren Kandidaten bietet, die sich mit dem VORUS-Mastermind gemeinsam zu einer Band zusammenschließen wollten. Also hat Aguillon sich kurzerhand entschlossen, sein Projekt alleine zu starten und dabei auch äußerst brauchbare Resultate erzielt.

Auf seinem ersten Demo hat der Multiinstrumentalist zumindest schon mal drei coole, groovige Death-Metal-Tracks entworfen, die sich gerne mit den Ausläufern der zweiten Black-Metal-Welle in den Ring werfen und nicht nur wegen der finsteren Allgemeinatmosphäre von "Chamber Of Laments" Grenzgänger sind. Auch die Performance von Master Umbriel lässt auf Wurzeln im raueren Teil der Black-Metal-Szene schließen, undd diese Wurzeln kann er in den drei Tracks auch prima verwerten. Der melodische Titelsong ist dabei das Highlight des ersten Demos und liefert die Signatur für den VORUS-Sound: roh, dreckig und gemein. 'Paradise Is Burning' knüpft im Grunde genommen an diese Vorgabe an, reißt aber nicht ganz so prächtig mit wie der Vorgänger und das nachfolgende 'Where Misery Crawls', das sich ebenso auf seinen melodiösen Unteerbau verlassen kann.

Alles in allem ist "Chamber Of Laments" auf jeden Fall schon mal ein angenehmer Gradmesser eines vielversprechenden Acts, dem man wünscht, dass er schon bald mit voller Manpower durchgreifen kann. Drücken wie Uriel Aguillon die Daumen, dass er schnell fündig wwird, um VORUS weiter voranmarschieren zu lassen.

Anspieltipp: Chamber Of Laments