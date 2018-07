Rumpeliges Gemörtel Part II

Bei VORUS bleibt es auch weiterhin rumpelig und gemein, was nach den Eindrücken des ersten Demos aber auch nicht anders zu erwarten war. Allerdings blasen die beiden Musiker aus Rumänien manchmal zu häufig in die gleiche Trompete, soll heißen der meist im mittleren Tempo dargebotene Todesblei-Stoff zeigt nur wenig Variables, lässt sich zu stark von schematischen Songwriting-Effekten ausbremsen und versucht erst gar nicht, aus der Schablone zu entfliehen und sich letztlich zumindest in kurzen Augenblicken etwas Eigenes aufzubauen - und das ist in der Summe doch sehr störend.



In der Mixed-Zone aus Black und Death Metal mag es zwar gewisse Grenzen geben, doch so eng wie die beiden Osteuropäer sie auf "The Wretched Path" abstecken, müssen sie definitiv nicht sein. Erst in den letzten beiden Nummern lockert die Band ihren Sound ein wenig auf, variiert das Tempo etwas intensiver und verlässt auch mal kurzzeitig die (leider doch) sehr eingefahrenen Strukturen. Doch 'The Futile Existence' und 'Black Emptiness' können nur bedingt kaschieren, was vorab immer wieder versäumt wurde. Und blickt man schließlich auf die Trefferquote, die VORUS heuer vorweisen kann, ist man trotz individuell ganz anständiger Mörtelkost dennoch nicht auf dem Level unterwegs, der die Qualifikation für die internationale Spitzenklasse ermöglicht. Die Fähigkeiten will man den Rumänen nicht einmal absprechen, denn hier und dort blitzen sie auch auf. Aber beim immensen Konkurrenzdruck, den der extreme Old-School-Sektor derzeit verspürt, wird es für VORUS mit "The Wretched Path" immens schwierig, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Fakt!



Anspieltipps: The Futile Existence, Black Emptiness