Spezielles Black-Metal-Feeling mit kurzen Aussetzern

Bei VOX LVCIFERI ist eigentlich noch alles genau so wie in den frühen 90ern, als in Skandinavien der radikaale Ast der Black-Metal-Szene neue Extreme auslotete und sich einen feuchten Dreck um Konventionen scherte. Fast schon rituell zelebriert das Soloprojekt aus Stockholm einen Sound, wie man ihn in etwas rauerer Form vor knapp drei Dekaden bei MAYHEM und Co. zum ersten Mal kennen und schließlich auch lieben gelernt hat - vorausgesetzt man mag wirklich dieses sphärisch-puristische Momentum, das man aus heutiger Sicht eigentlich gar nicht mehr so originalgetreu reproduzieren kann.

Mastermind Osgilliath hat den Versuch dennoch gewagt und greift leider schon beim ersten Track seiner neuen EP völlig daneben. Das beschwörerisch-doomige 'Enthralled By The Dark' mag zwar mit seinen okkulten Messages und seiner tatsächlichen rituellen Aufbereitung den Nerv der Funeral-Doom-Gemeinde treffen, ist an sich aber doch mit viel zu vielen Längen ausgestattet, die auch von der beeindruckend dichten Atmosphäre nicht mehr kompensiert werden können. Dies ist insofern auch schade, da man womöglich schnell das Interesse am übigen Material von "Ov Laterated Soil" verliert, was in der Nachbetrachtung verheerend wäre. Denn sowohl 'Serpents Call (Devourer)' als auch 'Scalpel Of Truth' haben dieses besondere Feeling, ohne dabei in hymnenhafte Epik oder gar pure Raserei abzudriften. Es ist einfach diese eindringliche Atmosphäre, die einen sofort wieder in jene Zeit zurück entführt, in der man voller Faszination durch die zahlreichen Underground-Fanzines geblättert hat und gar nicht so recht begreifen konnte, was da gerade tatsächlich in Skandinavien passierte. Auch hier gilt: Man kann diese Momentaufnahmen nicht mehr nachstellen, aber sie werden mit diesen beiden Tracks wieder sehr lebendig.

"Ov Laterated Soil" bekommt aufgrund des verkorksten Starts keine Top-Bewertung, sollte aber dennoch dringend angetestet werden. Die beiden hinteren Kompositionen sind Grund genug, den Musiker aus Stockholm näher kennen zu lernen!