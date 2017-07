Zu wenig Djent, zu viel Blast

Auch auf dem zweiten Album läuft bei THE VOYNICH CODE nicht alles so rund, dass man die Band endlich auch als vollwertiges Oberstufenmitglied des Deathcore-Gymnasiums begrüßen möchte. Das portugiesische Quartett präsentiert sich zwar einmal mehr als technisch bzw. handwerklich fähige Einheit, doch wenn es ans Songwriting geht, sind die Ideen insofern Mangelware, dass sich die Band immer wieder hinter den gleichen Strukturen versteckt.

Ein paar stampfende Grooves werden mit verschiedensten Kabinettstückchen an den sechs (oder wahrscheinlich sieben) Saiten versehen, Frontmann Nelson Rebelo brüllt sich derweil die Lunge aus dem Leib, doch während die Finger über die Instrumente flitzen und am Schlagzeug ein Inferno ausbricht, geschieht musikalisch schlichtweg zu wenig. Hin und wieder packt die Portugiesen die Wut, so dass wenigstens mal am Tempo geschraubt wird - aber das war es dann auch schon in Sachen Variation.

"Aqua Vitae" ist ein gutes Beispiel dafür, wie man seine Talente in die falsche Richtung lenkt oder sie gar zu Teilen auf der Strecke lässt. Würde man den Djent-Faktor der neuen Scheibe etwas höher schrauben und sich an Songs wie dem verspilten 'The Weight Of A Mortal's Soul' aufhängen, könnte bei THE VOYNICH CODE wesentlich mehr gehen als auf dem aktuellen Album. Doch die Südeuropäer stellen Brutalität über Kreativität und zahlen auch diesmal wieder den Preis. "Aqua Vitae" ist nicht wirklich schlecht, aber keines dieser Alben, an das man sich noch lange erinnern wird.

Anspieltipp: The Weight Of A Mortal's Soul